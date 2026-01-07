Marco Rubio anuncia control sobre millones de barriles de crudo venezolano para “beneficiar directamente al pueblo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington planea obtener “entre 30 y 50 millones de barriles” de petróleo venezolano.

En una conferencia de prensa, el funcionario cubanoamericano aseguró que piensan venderlo a precios de mercado, y que luego gestionarán los ingresos para que —según sus palabras— beneficien “a la gente venezolana”, no “a la corrupción” ni “al régimen”.

Rubio explicó que la medida forma parte de un proceso en tres pasos que dijo haber descrito “en gran detalle” sobre Venezuela.

El primer paso, señaló, es la “estabilización del país”, con el objetivo de evitar que “descienda al caos”.

Como base de esa estabilización, mencionó lo que llamó una “cuarentena” y sostuvo que, bajo ese esquema, “dos barcos más fueron capturados” ese día.

En ese marco, Rubio indicó que su gobierno estaba “a punto de ejecutar un acuerdo” para “tomar todo el petróleo” que, según dijo, está “atrapado” en Venezuela y “no pueden mover” debido a la cuarentena y a que está sancionado.

Añadió que el plan es tomar entre 30 y 50 millones de barriles y venderlos “en el mercado” a “precios de mercado”, en lugar de los “descuentos” que —según afirmó— Venezuela obtenía.

Sobre el uso de esos fondos, Rubio sostuvo que “ese dinero” sería gestionado de una manera en la que Estados Unidos controlaría cómo se dispersa, con el objetivo de que beneficie a la población venezolana y no al “régimen”.

“Ese dinero luego será gestionado de una manera en la que controlaremos cómo es dispersado, de una manera que beneficie a la gente venezolana, no a la corrupción, no al régimen”, dijo.

El segundo paso, continuó Rubio, sería una fase de “recuperación” orientada a garantizar que “empresarios americanos, occidentales y otros” tengan acceso al mercado venezolano “de una manera justa”.

En paralelo, mencionó un proceso de reconciliación nacional para que fuerzas de oposición puedan ser “amnistizadas”, liberadas de prisión o regresen al país y comiencen a reconstruir la sociedad civil.

La tercera fase, según Rubio, sería la “transición”, sobre la cual prometió que habrá “más detalles en los días a venir”, al afirmar que su equipo siente que está avanzando “de una manera muy positiva”.

La declaración se produce también en medio de un contexto altamente tenso entre Washington y Caracas, que incluye medidas como el bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela anunciadas por el Gobierno de Trump en diciembre pasado, y la política de presión para debilitar económicamente al antiguo régimen de Maduro.

Por su parte, sectores del régimen interino venezolano han mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos, con declaraciones de que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”, en referencia a las acusaciones de control político o económico por parte de Washington.