Diosdado Cabello promete continuidad del chavismo: "Maduro regresará"

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró este martes en Caracas que el proyecto bolivariano seguirá en pie y prometió que Nicolás Maduro regresará al poder. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la Gran Marcha de Mujeres, en medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.
En un mensaje difundido en redes sociales y registrado por usuarios que asistieron al acto, Cabello afirmó: “En verdad es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando ‘no se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana’, no conocen este pueblo, no lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”.
Durante su discurso en la avenida Bolívar, Cabello reiteró que “la dictadura no caerá” y llamó a la población y a las fuerzas armadas a no caer en “el juego del enemigo”, al referirse a la captura del expresidente. Sostuvo que la “unidad revolucionaria” se mantiene intacta y calificó las versiones contrarias como parte de una “estrategia de desestabilización internacional”.
La Casa Blanca, por su parte, advirtió a Diosdado Cabello que podría “correr la misma suerte que Maduro” si no facilita la gobernabilidad de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, según informó Reuters, citada por El País. De acuerdo con esas fuentes, Washington considera que Cabello —quien controla parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados— puede desempeñar un papel clave para mantener la estabilidad durante el proceso de transición.
El informe añade que Cabello, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, es visto como uno de los pocos dirigentes chavistas capaces de alterar el orden interno y, a la vez, como un interlocutor necesario para garantizar que el país no entre en un escenario de caos. La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que espera cooperación de los líderes chavistas que permanecen en el país.
En los últimos días, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó en una entrevista a la cadena CBS por qué las fuerzas estadounidenses no capturaron a Cabello ni al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante la operación en la que fue arrestado Nicolás Maduro y su esposa. Rubio sostuvo que la misión fue “una de las más complejas y arriesgadas” en años y que realizar capturas simultáneas habría incrementado el riesgo militar. Aclaró, sin embargo, que ambos siguen siendo buscados por Washington.
Paralelamente, una demanda civil presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Florida acusa a Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros altos cargos del chavismo de secuestros, torturas, narcotráfico y terrorismo de Estado. El caso, basado en la Ley RICO y la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, busca compensaciones multimillonarias y podría tener consecuencias diplomáticas y financieras para los señalados.
Cabello, figura central dentro del oficialismo venezolano desde la muerte de Hugo Chávez, se mantiene como uno de los principales referentes del chavismo en una etapa marcada por la transición de poder y la presión internacional sobre el régimen venezolano.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ha prometido Diosdado Cabello respecto al futuro del chavismo en Venezuela?
Diosdado Cabello ha prometido que el chavismo continuará en Venezuela y que Nicolás Maduro regresará al poder. Cabello afirmó que la dictadura no caerá y llamó a la unidad revolucionaria para resistir lo que considera una estrategia de desestabilización internacional por parte de Estados Unidos.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro?
Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, ha tomado control de Venezuela tras la captura de Maduro, y ha declarado que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington. La administración de Trump busca asegurar una transición democrática justa y ha advertido a los líderes chavistas, como Diosdado Cabello, de posibles repercusiones si no facilitan el proceso de transición.
¿Qué papel juega Delcy Rodríguez en la nueva estructura de poder en Venezuela?
Delcy Rodríguez ha sido designada por Estados Unidos para liderar un gobierno de transición en Venezuela. Aunque se enfrenta a críticas y advertencias, como la de Rick Scott, sobre posibles consecuencias similares a las de Maduro si no coopera con EE. UU., cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas y es vista como una figura clave para mantener la estabilidad tras la caída de Maduro.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la captura de Maduro?
La comunidad internacional está dividida. Algunos países de la Unión Europea y América Latina han pedido elecciones libres, mientras que aliados del régimen chavista, como Cuba e Irán, han manifestado su apoyo a Delcy Rodríguez y su gobierno interino. La situación en Venezuela es un tema de gran interés global debido a sus implicaciones geopolíticas y económicas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.