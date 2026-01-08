Trump impone giro histórico: Venezuela comprará solo productos de Estados Unidos

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos” con el dinero que reciba del “nuevo Acuerdo Petrolero” entre ambos países.
La medida que —según dijo— incluiría compras de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.
En su mensaje, Trump afirmó que esas compras convertirían a Estados Unidos en el “principal socio” comercial de Venezuela y calificó el planteamiento como “una decisión acertada y muy beneficiosa” para ambos países.
Horas antes, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) había confirmado que mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para la venta de volúmenes de crudo, en lo que describió como un proceso enmarcado en “relaciones comerciales entre ambos países”, según un comunicado oficial citado en el documento.
La estatal sostuvo que el proceso se desarrolla bajo “esquemas similares” a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y que se trata de una transacción “estrictamente comercial” basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo.
PDVSA informó que las conversaciones con Washington sobre suministro de crudo avanzan y subrayó el carácter comercial de las negociaciones, en un contexto en el que EE.UU. anunció un acuerdo para acceder a volúmenes de petróleo venezolano.
Estas declaraciones se sitúan en un escenario más amplio de “control energético” sobre Venezuela descrito por Trump y por el secretario de Estado, Marco Rubio, con ventas de crudo supervisadas y el manejo de ingresos bajo control estadounidense.
El secretario de Energía, Chris Wright, dijo que el crudo venezolano sería vendido en el mercado por el gobierno de EE.UU. y que los ingresos quedarían depositados en cuentas controladas por Washington “para garantizar su uso” en beneficio del pueblo venezolano.
¿Qué implica el nuevo Acuerdo Petrolero entre Venezuela y Estados Unidos?
El nuevo Acuerdo Petrolero establece que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero obtenido de la venta de petróleo a ese país. Este acuerdo busca hacer de Estados Unidos el principal socio comercial de Venezuela, comprando productos agrícolas, medicamentos y equipos para mejorar la infraestructura energética venezolana.
¿Cómo se gestionarán los ingresos del petróleo venezolano vendido a Estados Unidos?
Según el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, los ingresos del petróleo venezolano serán depositados en cuentas controladas por Washington para garantizar su uso en beneficio del pueblo venezolano. Este control es parte de un plan de tres fases para reorganizar la industria petrolera venezolana bajo supervisión estadounidense.
¿Cuáles son las condiciones impuestas por Estados Unidos para los acuerdos petroleros con Venezuela?
Estados Unidos ha condicionado los acuerdos petroleros a que Venezuela rompa lazos con Cuba, China, Rusia e Irán, y a que se asocie exclusivamente con EE. UU. en la producción petrolera. Estas condiciones buscan, según Washington, reorganizar las alianzas geopolíticas de Venezuela y consolidar el control estadounidense sobre el petróleo venezolano.
¿Qué impacto tiene la captura de Nicolás Maduro en el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha permitido a EE. UU. implementar un plan de control energético sobre Venezuela, con la venta supervisada de crudo venezolano y gestión de ingresos bajo control estadounidense. Esta captura ha transformado el panorama político y económico regional, permitiendo una intervención directa en la economía venezolana.
