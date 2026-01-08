Trump impone giro histórico: Venezuela comprará solo productos de Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos” con el dinero que reciba del “nuevo Acuerdo Petrolero” entre ambos países.

La medida que —según dijo— incluiría compras de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en EE.UU. destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.

En su mensaje, Trump afirmó que esas compras convertirían a Estados Unidos en el “principal socio” comercial de Venezuela y calificó el planteamiento como “una decisión acertada y muy beneficiosa” para ambos países.

Horas antes, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) había confirmado que mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para la venta de volúmenes de crudo, en lo que describió como un proceso enmarcado en “relaciones comerciales entre ambos países”, según un comunicado oficial citado en el documento.

La estatal sostuvo que el proceso se desarrolla bajo “esquemas similares” a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y que se trata de una transacción “estrictamente comercial” basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo.

PDVSA informó que las conversaciones con Washington sobre suministro de crudo avanzan y subrayó el carácter comercial de las negociaciones, en un contexto en el que EE.UU. anunció un acuerdo para acceder a volúmenes de petróleo venezolano.

Estas declaraciones se sitúan en un escenario más amplio de “control energético” sobre Venezuela descrito por Trump y por el secretario de Estado, Marco Rubio, con ventas de crudo supervisadas y el manejo de ingresos bajo control estadounidense.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo que el crudo venezolano sería vendido en el mercado por el gobierno de EE.UU. y que los ingresos quedarían depositados en cuentas controladas por Washington “para garantizar su uso” en beneficio del pueblo venezolano.