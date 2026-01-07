Brigada médica cubana reanuda su trabajo en Caracas tras la captura de Maduro

Pese a la tensión política y militar que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la brigada médica cubana en Caracas ha retomado sus labores asistenciales en varios centros de salud de la capital, según reportes difundidos por la Televisión Cubana.

Los profesionales de la salud cubanos “se reincorporaron a sus funciones tras el ataque perpetrado por Estados Unidos contra cuatro regiones venezolanas”, señaló este martes un reporte del medio oficialista.

Como era de esperar, varios galenos expresaron su rechazo a lo que describieron como una “agresión imperialista” y ratificaron su compromiso con el pueblo venezolano.

“Estamos cumpliendo con nuestro deber, dispuestos a seguir atendiendo al pueblo venezolano hasta el último momento”, indicó uno de los cooperantes.

Otros trabajadores de la misión médica calificaron la detención de Maduro como un “secuestro injusto” y aseguraron que su presencia en Venezuela forma parte de la “máxima fidelista de médicos y no bombas”.

Desde La Habana, el ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó que mantiene una comunicación constante con la brigada en Venezuela a través de la Unidad Central de Cooperación Médica.

“Nuestros colaboradores están allí, firmes, en un país agredido y conmocionado”, declaró una funcionaria del organismo, quien precisó que se ha prestado especial atención a los estados más afectados por la ofensiva militar.

El canal estatal recordó que más de 165,000 profesionales cubanos de la salud han trabajado en Venezuela desde 2003, como parte del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado por Fidel Castro y Hugo Chávez.

A lo largo de dos décadas, los llamados “ejércitos de batas blancas” han brindado atención médica en comunidades rurales, barrios populares y zonas de difícil acceso a cambio de petróleo o jugosos contratos en divisas controlados por el régimen cubano.

En medio de la crisis, el mensaje desde La Habana fue inequívoco: las brigadas médicas continuarán su labor “en defensa de la vida y la solidaridad entre pueblos hermanos”, mientras el régimen cubano condena la “intervención armada” de Estados Unidos en territorio venezolano.