María Elvira recuerda cuando Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad

La congresista estadounidense María Elvira Salazar recordó este lunes un momento de su entrevista con Nicolás Maduro en 2019, cuando el mandatario venezolano le negó que hubiera militares cubanos en su anillo de seguridad. La legisladora rescató el fragmento pocos días después de que el régimen cubano reconociera la presencia de 32 militares de la isla en Venezuela durante la captura de Maduro, un hecho que refuerza las denuncias históricas sobre la participación de personal cubano en la estructura de seguridad del líder chavista.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Salazar escribió: “In 2019, Maduro looked me in the eye and denied that Cuban military forces were operating in Venezuela or part of his security ring. Today, the Cuban regime has confirmed the truth. It was a lie then, and it’s undeniable now”.

La negación de Maduro en 2019

Durante la entrevista, Salazar planteó al líder chavista que el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba la presencia de miles de militares cubanos en Venezuela, integrados incluso en su dispositivo de seguridad personal. Maduro rechazó con énfasis esa afirmación.

“Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira”, respondió entonces. “Con Cuba tenemos acuerdos de cooperación, pero Venezuela la defienden los militares venezolanos. Aquí lo que hay son 40 000 médicos cubanos, beisbolistas, bailarines, actores… militares no hay”.

Al insistir la periodista si había cubanos en su primer anillo de seguridad, Maduro reiteró: “Mi anillo de seguridad es de venezolanos”.

Confirmación de presencia militar cubana en Venezuela

Siete años después de aquella entrevista, el gobierno de Cuba reconoció oficialmente que tenía efectivos desplegados en Venezuela. Según un comunicado difundido por el diario oficialista Granma, 32 militares cubanos murieron en territorio venezolano durante la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

El régimen cubano publicó las identidades de los fallecidos, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), y reconoció que “cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela”. Se trató del primer reconocimiento público de presencia militar cubana en el país sudamericano, tras años de negaciones.

Entre los muertos fue identificado el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, quien, según informaciones divulgadas por fuentes cercanas a los servicios de seguridad venezolanos, formaba parte del dispositivo de protección personal de Nicolás Maduro. Roca había integrado también el primer anillo de seguridad de Fidel Castro y pertenecía a la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de Cuba.

Contradicción histórica

El reconocimiento oficial marca un giro drástico respecto a la narrativa que La Habana sostuvo durante más de una década. En reiteradas ocasiones, funcionarios cubanos —incluidos Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez— habían asegurado que Cuba no mantenía tropas ni participaba en operaciones militares en Venezuela, limitando la cooperación bilateral al ámbito médico y social.

Esa postura quedó en evidencia el 4 de enero de 2026, cuando el propio Granma reconoció la muerte de los 32 combatientes cubanos en territorio venezolano, enterrando definitivamente la versión oficial que durante años negó cualquier presencia armada de la isla en el país sudamericano.

Las revelaciones sobre los militares caídos y su papel en la seguridad personal de Maduro confirman la implicación directa de fuerzas cubanas en la defensa del régimen chavista, una realidad que hoy contradice las palabras que el propio Nicolás Maduro le dijo a María Elvira Salazar: “Mi anillo de seguridad es de venezolanos”.