Cuba informa a familiares que no es posible repatriar los restos de oficiales muertos en Venezuela

Las autoridades cubanas informaron a la familia de Adriel Adrián Socarrás Tamayo, capitán del Ministerio del Interior (MININT) fallecido en Venezuela, que no será posible repatriar ni entregar sus restos debido a la situación de guerra en ese país.

El oficial, de 32 años, fue identificado como uno de los 32 militares cubanos muertos durante los eventos relacionados con la captura de Nicolás Maduro ocurridos el 3 de enero.

Fuentes militares y funcionarios del Partido Comunista del municipio Yara, en Granma, donde reside parte de la familia, comunicaron que la imposibilidad de retorno del cadáver se debe a limitaciones operativas en los aeropuertos y al contexto bélico.

Sin embargo, los allegados afirmaron que no han recibido información precisa sobre las circunstancias de la muerte ni confirmación directa de que el cuerpo esté bajo custodia oficial.

"En realidad, nadie le ha puesto el cascabel al gato, ni ha dicho 'el cuerpo lo tenemos en la mano, murió de esta forma, murió de aquella'. Todavía no tenemos claridad de eso", declaró un familiar a Martí Noticias.

Socarrás Tamayo, natural de Yara, pertenecía a una unidad militar de Matanzas, donde residía junto a su esposa y dos hijos.

El jefe de dicha unidad también contactó a la familia para confirmar el fallecimiento y les aseguró que el capitán formaba parte del cordón de seguridad de Nicolás Maduro.

"Murieron tiro a tiro, según él", precisó el familiar entrevistado.

El oficial llevaba dos años desplegado en Venezuela, aunque sus allegados desconocían que integraba el esquema de seguridad directa del dictador venezolano.

Desde Caracas enviaba dinero regularmente a su madre y a su esposa mediante transferencias bancarias. Su último período de vacaciones en Cuba fue el año pasado.

Tras recibir la notificación oficial, los familiares observaron que el teléfono móvil del oficial aún daba tono de llamada, lo que generó incertidumbre.

No obstante, los mandos militares descartaron cualquier posibilidad de que siguiera con vida. "Ya nos confirmaron que él murió en el combate. En el cordón donde estaba Maduro, él estaba", afirmó el pariente.

En los días posteriores a la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, el régimen cubano hizo públicas las identidades de los 32 cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

La divulgación incluyó las fotos y nombres de los uniformados.

Los combatientes, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del MININT, fueron descritos como personal que "cumplía misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela", lo que constituyó un reconocimiento oficial de la presencia militar cubana en el país andino, una realidad que La Habana había negado durante años.

El listado incluyó oficiales de alto rango, capitanes, tenientes y soldados con edades comprendidas entre los 26 y 67 años, entre ellos dos coroneles y tres mayores.

Los nombres fueron difundidos con retratos oficiales, marcando el primer reconocimiento público de la magnitud de las bajas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, los cubanos "cayeron en combate directo o como resultado de bombardeos" y fueron presentados como "héroes".

En el registro oficial figura el nombre del capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, confirmando su inclusión entre los fallecidos.

La publicación se produjo un día después del decreto de duelo nacional firmado por Miguel Díaz-Canel, que estableció dos jornadas de luto y la suspensión de actividades festivas en todo el país, en un giro significativo respecto al discurso previo del régimen sobre su papel en Venezuela.