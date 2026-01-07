Trump condiciona acuerdos petroleros de Venezuela a ruptura de lazos con Cuba y aliados: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones radicales para que Venezuela pueda retomar la extracción y comercialización de su petróleo.

En el centro de esta exigencia, revelada en exclusiva por ABC News, se encuentra el control total del crudo venezolano a cambio del respaldo de Estados Unidos, y una ruptura económica con Cuba y otros tres aliados internacionales.

Según fuentes familiarizadas con los planes de Washington, la Casa Blanca habría comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que su gobierno deberá cortar vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba como paso indispensable para que se le permita reactivar su sector petrolero.

“El país debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba y romper lazos económicos”, señalaron al citado medio de prensa tres personas conocedoras del plan de la administración.

Además, Venezuela tendría que aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción petrolera, y favorecer a ese país en la venta de su crudo pesado.

En términos prácticos, esta exigencia implicaría la subordinación casi absoluta de la política energética venezolana a intereses estadounidenses.

Una estrategia de presión máxima: Tanques llenos y amenaza de insolvencia

El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó la estrategia en una sesión informativa privada con legisladores estadounidenses, argumentando que Estados Unidos tiene el poder de forzar a Caracas a cumplir las condiciones por la precaria situación logística y financiera que enfrenta en estos momentos el país sudamericano.

“Estados Unidos puede forzar la mano de Venezuela porque sus petroleros actuales están llenos”, dijo Rubio, quien además indicó que Caracas tendría apenas unas semanas antes de volverse financieramente insolvente si no logra vender sus reservas.

A esta presión se suma la afirmación del senador Roger Wicker, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, quien confirmó en entrevista con ABC News que el plan estadounidense depende directamente del control del petróleo venezolano, aunque descartó por ahora una intervención militar.

“El gobierno pretende controlar el petróleo, haciéndose cargo de los barcos, los petroleros, y ninguno va a ir a La Habana”, declaró Wicker.

“Y hasta que empiecen a moverse -esperamos que al mercado libre- no hay más petroleros que llenar, porque están completamente llenos”, añadió.

Wicker añadió que Venezuela carece de buques disponibles para transportar crudo adicional, y que la única salida viable sería su comercialización bajo control estadounidense.

Trump promete controlar ingresos petroleros: “Para el pueblo venezolano y de EE.UU.”

En línea con esta estrategia, el presidente Trump anunció públicamente el martes que las “autoridades interinas” venezolanas entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su venta a precio de mercado.

“Controlaré esos fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

Este anuncio refuerza la intención del mandatario de intervenir directamente en la economía venezolana, sin delegar el control de los ingresos a las autoridades de Caracas.

A esto se suma una advertencia anterior, en la que Trump anunció un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Ante las preguntas de la prensa sobre el alcance de esta medida, respondió lacónicamente: “Es solo un bloqueo. No voy a dejar pasar a nadie que no debería pasar”.

Reacciones internacionales: China denuncia “intimidación” y la OEA alerta sobre injerencia

La respuesta internacional no se ha hecho esperar.

China, una de las potencias directamente afectadas por las exigencias estadounidenses, condenó enérgicamente la postura de Washington.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, calificó el planteamiento de Trump como “un caso típico de intimidación”.

“Venezuela es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio”, afirmó Mao.

“La pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de ‘EE.UU. primero’ viola gravemente el derecho internacional”, añadió

Pekín reiteró que los intereses de China y de otros países en Venezuela deben ser respetados, y defendió la cooperación bilateral basada en el “respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco”.

En paralelo, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron la postura estadounidense, señalando que este tipo de presión pone en riesgo la estabilidad y soberanía de la región.

Hasta el cierre de esta nota, el régimen cubano no se ha pronunciado sobre la condición impuesta por EE.UU. a Venezuela, que afectaría, todavía más, la crítica situación que ya atraviesa Cuba.

¿Y Caracas? Silencio oficial hasta el momento

Hasta ahora, el gobierno provisional de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, no ha emitido respuesta oficial ante las condiciones planteadas por Washington.

El silencio contrasta con la magnitud de las exigencias, que afectarían directamente las relaciones exteriores, los ingresos por exportaciones y el modelo de cooperación internacional que ha sostenido el régimen venezolano en los últimos años.

El plan revelado por ABC News y confirmado por diversas fuentes, incluido el senador Roger Wicker, pone de relieve una escalada estratégica de presión económica por parte del gobierno de Trump.

Las condiciones impuestas no solo buscan controlar el flujo del petróleo venezolano, sino también reconfigurar por completo las alianzas geopolíticas de Caracas.

Si Venezuela decide cumplir con las exigencias, estaría renunciando a décadas de cooperación con Cuba, China, Rusia e Irán.