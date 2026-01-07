Petrolero capturado por EE. UU. estaba bajo protección rusa: Moscú envió submarino para escoltarlo

Vídeos relacionados:

El petrolero Marinera (ex Bella 1), capturado este miércoles por fuerzas estadounidenses en el Atlántico tras más de dos semanas de persecución, se encontraba bajo protección directa de la Marina rusa.

Moscú llegó a desplegar un submarino y varios buques de guerra para escoltarlo, según confirmaron fuentes citadas por Reuters.

El barco, vinculado a redes de transporte de petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán, había cambiado su nombre y bandera a la rusa en diciembre, después de evadir un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera de EE. UU. en el Caribe, frente a aguas venezolanas.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, esa maniobra fue interpretada como una “acción deliberada para obtener inmunidad bajo pabellón ruso”, una estrategia habitual entre los buques que integran la llamada flota sombra, creada para esquivar sanciones internacionales.

El Wall Street Journal informó que el Kremlin ordenó desplegar un submarino y otros activos navales en el Atlántico Norte para proteger la embarcación mientras era rastreada por la Marina de EE. UU. y unidades aliadas de la OTAN.

El Ministerio de Exteriores ruso confirmó que “sigue la situación con preocupación” y pidió formalmente a Washington que detuviera la persecución.

Lo más leído hoy:

El periodista argentino Nacho Montes de Oca publicó en la red social X (antes Twitter) que el submarino ruso acompañó al Marinera “al sur de Islandia y hacia el Mar del Norte”, y que el buque “viaja vacío, sin carga sensible, convertido ya en un símbolo político del desafío al bloqueo estadounidense”.

Según Reuters, la operación estadounidense para interceptar al Marinera forma parte de una campaña global de control marítimo impulsada por el presidente Donald Trump para bloquear ingresos petroleros de regímenes sancionados, entre ellos Venezuela, Irán y Rusia.

Esta sería la tercera acción de interdicción ejecutada por EE. UU. en aguas del Caribe y el Atlántico desde diciembre, bajo el mando del Comando Sur.

Fuentes de defensa europeas citadas por The Guardian indicaron que la presencia de un submarino nuclear ruso en la zona encendió las alertas en la OTAN, aunque el bloque evitó intervenir de manera directa.

El episodio del Marinera refleja cómo la guerra económica y energética entre Washington, Moscú y sus aliados se traslada ahora al terreno marítimo, donde cada abordaje o cambio de bandera puede transformarse en un incidente diplomático de escala global.