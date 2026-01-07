EE.UU. gestionará la venta del petróleo de Venezuela

Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano por tiempo “indefinido” y depositará el dinero de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, afirmó este martes el secretario de Energía, Chris Wright, en una conferencia energética en Miami.
Wright sostuvo que Washington pondrá “en el mercado” el crudo que salga de Venezuela —incluido el petróleo que describió como “atascado”— y que, de allí en adelante, “nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, con ventas dirigidas tanto a refinerías estadounidenses como a compradores “alrededor del mundo”, pero realizadas por el Gobierno de EE.UU. y con ingresos depositados en cuentas bajo control del Gobierno estadounidense, según EFE.
El secretario afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos” tras el anuncio del martes del presidente Donald Trump de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles para su venta en el mercado norteamericano.
El plan contempla el envío de esos volúmenes en buques de almacenamiento hacia muelles de descarga en Estados Unidos.
Según Wright, el objetivo de mantener el control de las ventas y los fondos es que esos recursos “puedan volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano”, pero remarcó que EE.UU. necesita ese “poder y control” para “impulsar” los cambios que, dijo, “deben ocurrir” en el país.
Wright defendió que EE.UU. controle las ventas y los ingresos como palanca para influir en cambios políticos, indicando que el crudo venezolano se vendería bajo supervisión del Gobierno estadounidense y que los ingresos quedarían en cuentas controladas por EE.UU.
El anuncio se produce en un momento en que Trump planea recibir el viernes en la Casa Blanca a líderes de las mayores petroleras, mientras su administración habla de reactivar el sector venezolano y aumentar la producción.
Wright reconoció, no obstante, que revitalizar la industria requerirá “decenas de miles de millones de dólares” y “un tiempo significativo”, aunque afirmó que la “oportunidad es enorme” y que podrían lograrse cientos de miles de barriles diarios adicionales en el corto a mediano plazo.
El acuerdo permitiría exportaciones a EE.UU. equivalentes a hasta 2,000 millones de dólares (30–50 millones de barriles).
La declaración se produce también en medio de un contexto altamente tenso entre Washington y Caracas, que incluye medidas como el bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela anunciadas por el Gobierno de Trump en diciembre pasado, y la política de presión para debilitar económicamente al antiguo régimen de Maduro.
Por su parte, sectores del régimen interino venezolano han mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos, con declaraciones de que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”, en referencia a las acusaciones de control político o económico por parte de Washington.
Preguntas frecuentes sobre la gestión del petróleo venezolano por parte de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos controlará la venta de petróleo venezolano?
Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano para asegurar que los recursos generados por estas transacciones sean utilizados en beneficio del pueblo venezolano y para impulsar cambios políticos en el país. Este control se presenta en un contexto de presión económica y política sobre el régimen venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno interino en Venezuela.
¿Cómo se beneficiará Venezuela de la venta de su petróleo bajo control estadounidense?
El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó que el objetivo es que los recursos generados por la venta del petróleo venezolano vuelvan a Venezuela para beneficiar al pueblo. Sin embargo, los detalles sobre cómo se implementará este beneficio no fueron especificados, y el control de los ingresos permanece bajo supervisión estadounidense, lo que ha generado críticas sobre la soberanía de las decisiones económicas de Venezuela.
¿Qué impacto tendrá el control estadounidense sobre el petróleo venezolano en las relaciones internacionales de Venezuela?
El control estadounidense podría reconfigurar las alianzas internacionales de Venezuela, ya que se ha solicitado al gobierno interino romper lazos con aliados como Cuba, China, Rusia e Irán. Esta condición busca alinear el sector energético venezolano con los intereses de Estados Unidos, lo que ha generado tensiones y críticas en la comunidad internacional, especialmente de países afectados por estas medidas.
¿Cuáles son las condiciones impuestas por EE.UU. para reactivar la producción petrolera en Venezuela?
Para que Venezuela pueda retomar la extracción y comercialización de su petróleo, Estados Unidos ha condicionado el apoyo a la ruptura de lazos económicos con Cuba y otros aliados, y a la cooperación exclusiva con EE.UU. en la producción y venta de crudo. Estas exigencias buscan garantizar el control estadounidense sobre el sector energético venezolano y debilitar el apoyo internacional al régimen anterior.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.