EE.UU. gestionará la venta del petróleo de Venezuela

Estados Unidos controlará la venta del petróleo venezolano por tiempo “indefinido” y depositará el dinero de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, afirmó este martes el secretario de Energía, Chris Wright, en una conferencia energética en Miami.

Wright sostuvo que Washington pondrá “en el mercado” el crudo que salga de Venezuela —incluido el petróleo que describió como “atascado”— y que, de allí en adelante, “nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, con ventas dirigidas tanto a refinerías estadounidenses como a compradores “alrededor del mundo”, pero realizadas por el Gobierno de EE.UU. y con ingresos depositados en cuentas bajo control del Gobierno estadounidense, según EFE.

El secretario afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos” tras el anuncio del martes del presidente Donald Trump de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles para su venta en el mercado norteamericano.

El plan contempla el envío de esos volúmenes en buques de almacenamiento hacia muelles de descarga en Estados Unidos.

Según Wright, el objetivo de mantener el control de las ventas y los fondos es que esos recursos “puedan volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano”, pero remarcó que EE.UU. necesita ese “poder y control” para “impulsar” los cambios que, dijo, “deben ocurrir” en el país.

Wright defendió que EE.UU. controle las ventas y los ingresos como palanca para influir en cambios políticos, indicando que el crudo venezolano se vendería bajo supervisión del Gobierno estadounidense y que los ingresos quedarían en cuentas controladas por EE.UU.

El anuncio se produce en un momento en que Trump planea recibir el viernes en la Casa Blanca a líderes de las mayores petroleras, mientras su administración habla de reactivar el sector venezolano y aumentar la producción.

Wright reconoció, no obstante, que revitalizar la industria requerirá “decenas de miles de millones de dólares” y “un tiempo significativo”, aunque afirmó que la “oportunidad es enorme” y que podrían lograrse cientos de miles de barriles diarios adicionales en el corto a mediano plazo.

El acuerdo permitiría exportaciones a EE.UU. equivalentes a hasta 2,000 millones de dólares (30–50 millones de barriles).

La declaración se produce también en medio de un contexto altamente tenso entre Washington y Caracas, que incluye medidas como el bloqueo total de petroleros sancionados hacia y desde Venezuela anunciadas por el Gobierno de Trump en diciembre pasado, y la política de presión para debilitar económicamente al antiguo régimen de Maduro.

Por su parte, sectores del régimen interino venezolano han mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos, con declaraciones de que “no hay agente extranjero que gobierne Venezuela”, en referencia a las acusaciones de control político o económico por parte de Washington.