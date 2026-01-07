"Su entrenamiento era para reprimir, no para pelear": Orestes Lorenzo sobre los militares cubanos muertos en Venezuela

El piloto y exmilitar cubano Orestes Lorenzo Pérez, conocido por su audaz fuga de Cuba y su regreso para rescatar a su familia en los años 90, emitió una contundente crítica sobre los 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Desde Miami, Lorenzo sostuvo que los soldados que fallecieron no estaban entrenados para enfrentar un combate real, sino para reprimir y controlar a civiles desarmados.
Afirmó que, aunque algunos analistas han sugerido que los militares cubanos no estaban listos para una operación para sacar a Maduro del país, esa apreciación es incompleta.
Según él, la incursión militar de Estados Unidos "era un hecho anunciado" y no tomó por sorpresa a los uniformados que protegían al dictador.
"Ellos sí sabían que ocurriría en cualquier momento. No hubo sorpresa estratégica alguna", subrayó en su muro de Facebook.
En su opinión, aunque los militares cubanos y los venezolanos muertos sí esperaban el ataque, no tenían preparación adecuada para ese tipo de combate, lo que explica en parte la magnitud de las bajas.
Lo más leído hoy:
El exoficial detalló que el entrenamiento del ejército cubano se centra en reprimir a enemigos desarmados y desorganizados -como lo son los ciudadanos que protestan o disienten-, y en intimidar con demostraciones de fuerza agresiva cuando se presentan en público.
"¿Pero enfrentar a un enemigo bien armado y organizado? Nah, eso nunca lo aprendieron. Y pagaron con sus vidas por ello", concluyó.
La crítica de Lorenzo apunta directamente a la incapacidad de las fuerzas cubanas para realizar operaciones militares convencionales fuera de su propio territorio, y pone en tela de juicio la función real de esos militares enviados a Venezuela: lejos de ser tropas entrenadas para el combate, eran fuerzas diseñadas para sostener regímenes aliados y mantener el orden interno.
La muerte de tantos uniformados cubanos en un operativo bélico revela la debilidad estructural y doctrinal del sistema militar castrista.
Al mismo tiempo, la posición de Lorenzo resuena con el malestar de muchos críticos del régimen que señalan cómo ha destinado recursos humanos -y la vida misma de sus soldados- para sostener gobiernos aliados en vez de atender las necesidades internas de Cuba.
Su análisis, además, se vuelve especialmente fuerte teniendo en cuenta su propia experiencia con la dictadura: Lorenzo desertó de la Fuerza Aérea cubana en 1991 en un MiG-23BN y luego regresó clandestinamente a Cuba para rescatar a su familia, en una operación de alto riesgo que resultó exitosa.
Los 32 militares cubanos fallecidos fueron oficialmente reconocidos por La Habana como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), quienes "cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela" durante la operación estadounidense en Caracas el 3 de enero.
La publicación de sus nombres y fotografías marcó un cambio drástico en la narrativa oficial, que durante años había negado la presencia de fuerzas cubanas en operaciones de seguridad en el extranjero.
El listado incluyó oficiales de alto rango, capitanes, tenientes y soldados con edades comprendidas entre los 26 y 67 años, entre ellos dos coroneles y tres mayores.
De acuerdo con el MININT, los cubanos "cayeron en combate directo o como resultado de bombardeos" y fueron presentados como "héroes".
El gobernante Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional, con la suspensión de actividades festivas y el izado de banderas a media asta en homenaje a los fallecidos.
La crítica de Orestes Lorenzo pone en evidencia una contradicción profunda: mientras el gobierno cubano exalta el sacrificio de sus militares en otro país, los mismos no cuentan con la preparación para conflictos armados convencionales, algo que desnuda las prioridades de un modelo que envía a sus ciudadanos a defender dictadores extranjeros mientras la propia población cubana enfrenta carencias y represión en casa.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de militares cubanos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué murieron los militares cubanos en Venezuela?
Los 32 militares cubanos murieron durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Según Orestes Lorenzo, los militares cubanos no estaban preparados para enfrentar un combate real, sino que su entrenamiento se centraba en reprimir y controlar civiles desarmados. Esto puso en evidencia la falta de preparación para conflictos armados convencionales.
¿Qué papel desempeñaban los militares cubanos en Venezuela?
Los militares cubanos en Venezuela formaban parte del equipo de seguridad personal de Nicolás Maduro, según confirmaron fuentes internacionales. Cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos de Venezuela, lo que incluía roles de protección y posiblemente de espionaje interno. Su presencia fue oficialmente reconocida por el régimen cubano después de años de negaciones.
¿Qué reacciones ha generado la muerte de los militares cubanos?
La publicación de la lista oficial de los 32 militares cubanos fallecidos generó una avalancha de reacciones en redes sociales, caracterizadas por la indignación y el dolor. Muchos usuarios criticaron la hipocresía del régimen cubano por negar durante años la presencia militar en Venezuela, y ahora reconocerla tras las muertes. También se cuestionó el carácter mercenario de la misión y se lamentó que murieran defendiendo a un dictador extranjero.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a estas muertes?
El régimen cubano decretó dos días de duelo nacional en honor a los 32 militares fallecidos, suspendiendo actividades festivas y ordenando izar las banderas a media asta. Este reconocimiento oficial marcó un cambio en la narrativa del gobierno, que durante años negó la presencia de tropas en Venezuela. La reacción oficial intenta enmarcar las muertes como héroes de una misión internacionalista, a pesar de las críticas y el escepticismo generalizado.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.