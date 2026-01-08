Tras hablar con Trump, Petro revela que un cartel del narcotráfico planeó asesinarlo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que un poderoso cartel del narcotráfico planeó asesinarlo tras quedar expuesto por las investigaciones de su gobierno, una revelación que hizo pública poco después de sostener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En un mensaje publicado en la red social X, Petro afirmó que la amenaza provino de lo que denominó “la Junta del Narcotráfico”, una estructura criminal con alianzas internacionales y vínculos con mafias extranjeras, que habría operado durante años sin ser detectada por los organismos de inteligencia colombianos.
“Querían asesinarme por descubrirlos”, escribió el mandatario, quien añadió que la persona que iba a ejecutar el atentado murió posteriormente en Ecuador, en circunstancias violentas.
Según la versión del presidente colombiano, este grupo tendría conexiones con organizaciones criminales de México y Albania, controlaría rutas estratégicas del tráfico de cocaína hacia Ecuador y varios puertos internacionales, y utilizaría métodos sofisticados como submarinos, buques mercantes y redes de jóvenes entrenados para bucear y escalar embarcaciones de gran tamaño.
Petro también señaló que parte de la cocaína producida en Colombia salía por vía aérea hacia el estado venezolano de Apure, mientras otra fracción era movilizada desde la región del Catatumbo con apoyo de socios extranjeros.
En ese entramado criminal, mencionó la participación del Clan del Golfo y de Iván Mordisco, uno de los jefes disidentes de las FARC.
Las declaraciones se producen en un momento políticamente sensible. Horas antes, Donald Trump había confirmado una conversación telefónica con Petro en la que ambos abordaron el narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales, y anunció que se prepara una reunión oficial entre ambos gobiernos en la Casa Blanca, tras días de tensión diplomática por la crisis venezolana y las advertencias públicas lanzadas desde Washington.
“Fue un honor hablar con el presidente de Colombia”, escribió Trump, quien valoró el tono del intercambio y expresó su interés en un encuentro presencial “en un futuro cercano”.
Por su parte, el colombiano calificó la conversación como “histórica” y adelantó que hablarán de “la Paz del Continente, de la soberanía, de un Pacto por la Vida basado en las energías limpias”.
La denuncia de Petro fue reforzada por mensajes difundidos en redes sociales por el activista Juan Poe, quien compartió un fragmento de video en el que se menciona a antiguos jefes del narcotráfico colombiano y se alude a investigaciones vinculadas con agencias estadounidenses.
Aunque el presidente colombiano no profundizó en ese punto, sí indicó que algunas de estas estructuras criminales operaban desde el extranjero y contaban con acuerdos judiciales previos en Estados Unidos.
Preguntas Frecuentes sobre las Revelaciones de Gustavo Petro y la Relación Colombia-Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué reveló Gustavo Petro sobre el plan para asesinarlo?
Gustavo Petro reveló que un cartel del narcotráfico planeó asesinarlo tras quedar expuesto por las investigaciones de su gobierno. Según Petro, la amenaza provino de "la Junta del Narcotráfico", una estructura criminal con conexiones internacionales. La persona que iba a ejecutar el atentado murió en Ecuador en circunstancias violentas.
¿Qué relación tienen Colombia y Estados Unidos en el contexto de esta revelación?
Colombia y Estados Unidos mantienen una relación tensa en el ámbito del narcotráfico y la seguridad. Gustavo Petro y Donald Trump discutieron sobre el narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales. Pese a las tensiones, se anunció una reunión oficial entre ambos gobiernos en la Casa Blanca, sugiriendo un intento de reducir tensiones mediante el diálogo.
¿Cuáles son las acusaciones de Trump contra Petro respecto al narcotráfico?
Donald Trump ha acusado a Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas en Colombia. Estas declaraciones forman parte de un conflicto diplomático que ha deteriorado la relación entre Washington y Bogotá, con implicaciones en la política antidrogas y la seguridad regional.
¿Qué grupos criminales mencionó Petro en su denuncia?
Gustavo Petro mencionó al Clan del Golfo y a Iván Mordisco, uno de los jefes disidentes de las FARC, como parte del entramado criminal. El grupo estaría controlando rutas estratégicas del tráfico de cocaína hacia Ecuador y varios puertos internacionales.
¿Cómo ha respondido Petro a las amenazas de Trump?
Gustavo Petro ha respondido a las amenazas de Trump afirmando que está "desinformado sobre Colombia". Petro defendió su política antidrogas, destacando los combates contra las mafias y las incautaciones de cocaína realizadas durante su gobierno, y llamó a un diálogo basado en la soberanía y el respeto mutuo.
