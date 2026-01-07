Petro tilda a Trump de tener “un cerebro senil” y rechaza acusaciones de narcotráfico

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó con dureza este martes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de tener un “cerebro senil” tras haberlo llamado “forajido del narcotráfico”.

En un nuevo episodio de la escalada verbal entre ambos líderes, el colombiano afirmó que “El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”.

Su respuesta surge luego de que el tribunal de Nueva York no mencionara al Cartel de los Soles en la audiencia contra el venezolano Nicolás Maduro.

“Yo soy quien lo dijo: no hay ninguna evidencia de que exista un “Cártel de los Soles” en el comercio de drogas, lo cual indica que secuestraron a Maduro para apoderarse del petróleo de Venezuela, siguiendo su Doctrina Monroe”, subrayó Petro en un largo post en X.

Agregó que "Colombia no tiene ni petróleo ni gas, pero sí tiene carbón"; y subrayó que "si se extraen las reservas de carbón de Colombia conjuntamente con las reservas de petróleo de Venezuela", estaríamos "frente a ese espectáculo de muerte como las corridas de toros de la Hispania romana".

“Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”, escribió Petro en su cuenta de X para referirse a Trump.

La reacción del mandatario colombiano se produce después de que Trump, consultado por periodistas, expresara comentarios despectivos sobre el gobierno de Bogotá y sugiriera que Colombia, al igual que Venezuela, está “muy enferma” y podría ser objeto de una intervención similar a la que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump dijo textualmente que “suena bien” considerar esa posibilidad.

Petro afirmó que la creciente tensión con Washington se debe a que su administración no está de acuerdo con lo que llama “la irracionalidad del capitalismo”, que, a su juicio, impulsa a los Estados Unidos a perseguir intereses económicos a expensas de la soberanía de otros países.

“Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos”, agregó el presidente colombiano en otro mensaje, en el que describió las acusaciones de Trump como un intento de justificar presiones indebidas sobre su gobierno.

La disputa entre Petro y Trump no es reciente. El colombiano suele responder a cada ataque de su par estadounidense, y recientemente le dijo que estaba “desinformado” sobre la realidad en la nación suramericana.

Desde 2025, la administración estadounidense ha acusado al presidente colombiano de permitir que la producción de cocaína siga elevándose y ha llegado a sancionarlo junto a familiares y colaboradores, al tiempo que suspendió parte de la ayuda antidrogas y amenazó con medidas más duras si no se intensificaba la lucha contra el narcotráfico.

La tensión con Washington se enmarca en un panorama regional convulso tras la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ha agudizado las fricciones entre Bogotá, Caracas y Washington.

Mientras tanto, Petro ha convocado a movilizaciones “por la soberanía” ante lo que califica como amenazas ilegítimas desde el exterior.