Diosdado Cabello admite estar “golpeado y con temor” y baja el tono frente a EE.UU.

Diosdado Cabello, uno de los pesos pesados del chavismo, sorprendió este miércoles al admitir públicamente que atraviesa un momento de fuerte impacto emocional, marcado por el temor y la incertidumbre, al tiempo que suavizó su discurso frente a Estados Unidos y abrió la puerta a retomar vínculos energéticos con Washington.

Durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello se mostró inusualmente contenido y reconoció estar “emocionalmente consternado”, “golpeado” y con “mucho dolor y temor”, en declaraciones que contrastan con el tono desafiante que históricamente ha caracterizado sus mensajes contra EE.UU.

En ese contexto, el dirigente chavista dejó una frase que ha generado amplio debate dentro y fuera de Venezuela: “Si Estados Unidos está dispuesto a comprar nuestro petróleo, nosotros se lo vendemos”. La afirmación marca un giro significativo en la narrativa oficial, especialmente en medio de la profunda crisis política que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses.

El cambio de tono de Cabello no ocurre en el vacío. Se alinea con la narrativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien defendió abiertamente las relaciones comerciales con Estados Unidos y normalizó los acuerdos energéticos, aun cuando calificó la reciente operación militar como una “agresión” que dejó una “mancha” en la historia bilateral.

Rodríguez insistió en que el vínculo económico con Washington no solo persiste, sino que resulta clave para la supervivencia del país, revelando que una parte significativa de las exportaciones venezolanas tiene como destino el mercado estadounidense.

Desde Washington, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos ejerce “la máxima influencia” sobre el gobierno interino venezolano y confirmó que ya se está comercializando crudo venezolano en beneficio estadounidense, dentro de una estrategia que combina control político, presión económica y argumentos vinculados a la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, Caracas anunció este jueves la liberación de un número significativo de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, en lo que las autoridades describieron como un “gesto unilateral de paz”.

Aunque el gobierno negó que se trate de una negociación, el anuncio coincide con los movimientos diplomáticos y energéticos que buscan rebajar tensiones con Estados Unidos y consolidar una transición controlada.