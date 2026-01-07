Casa Blanca afirma tener “la máxima influencia” sobre el gobierno interino de Venezuela

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, en declaraciones hechas por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en Washington.

Leavitt afirmó que la administración del presidente Donald Trump mantiene una estrecha comunicación con las autoridades interinas venezolanas y que, en su opinión, las decisiones adoptadas por ese gobierno están siendo guiadas por Washington.

“El Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos, y ha contratado a compradores y bancos internacionales para ejecutar y respaldar esas ventas”, agregó la portavoz, sin proporcionar detalles precisos sobre los mecanismos legales o el marco que sustenta estas operaciones.

Leavitt también defendió la intervención estadounidense en Venezuela, utilizando argumentos vinculados a la lucha contra el tráfico de drogas. Según ella, el país “ya no enviará ni traficará con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses”, en referencia a las políticas implementadas por la administración de Trump contra el antiguo régimen de Maduro.

Esta afirmación surge en un contexto en el que la Casa Blanca ha intensificado su presencia política y económica en Venezuela después de enero de 2026. El Gobierno estadounidense ha incautado buques petroleros sancionados y busca fortalecer su control sobre los ingresos petroleros venezolanos, que podrían alcanzar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo para beneficio estadounidense.

Desde Caracas, las autoridades interinas han afirmado que ningún agente extranjero gobierna Venezuela y han buscado poner distancia entre sus decisiones y las presiones internacionales, aunque hasta el momento no han detallado acuerdos específicos con Estados Unidos en materia petrolera.

La postura de la Casa Blanca refleja la estrategia de máxima presión y control político y económico que Estados Unidos ha venido desplegando en Venezuela desde principios de este año, vinculada tanto a la lucha contra el narcotráfico como a la gestión de los vastos recursos energéticos del país sudamericano.