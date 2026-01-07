Carlos Giménez asegura que crece la deserción dentro del chavismo: “Se están traicionando a diestra y siniestra”

Vídeos relacionados:

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez afirmó este miércoles en la red social X que “cada día” aumentan los “agentes chavistas” que están desertando y colaborando con Estados Unidos.

En ese mismo mensaje, aseguró que dentro de la cúpula del chavismo hay un clima de fractura interna.

“Lo que puedo asegurar es que entre la cúpula chavista se están traicionando a diestra y siniestra”, escribió.

El legislador vinculó sus advertencias sobre Venezuela con el frente energético y regional, al señalar que México “supera a Venezuela” como principal exportador de petróleo hacia Cuba.

En ese contexto, Giménez lanzó una advertencia directa sobre el T-MEC: “No se equivoquen: si el gobierno de Sheinbaum continúa regalando petróleo a la dictadura terrorista de La Habana, habrá graves consecuencias al renegociar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC)”, agregó.

Sus declaraciones se producen luego de que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, asegurara este martes en Caracas que el proyecto bolivariano seguirá en pie y prometió que Nicolás Maduro regresará al poder.

En un mensaje difundido en redes sociales y registrado por usuarios que asistieron al acto, Cabello afirmó: “En verdad es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando ‘no se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana’, no conocen este pueblo, no lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”.

Durante su discurso en la avenida Bolívar, Cabello reiteró que “la dictadura no caerá” y llamó a la población y a las fuerzas armadas a no caer en “el juego del enemigo”, al referirse a la captura del expresidente.

Sostuvo que la “unidad revolucionaria” se mantiene intacta y calificó las versiones contrarias como parte de una “estrategia de desestabilización internacional”.

La Casa Blanca, por su parte, advirtió a Diosdado Cabello que podría “correr la misma suerte que Maduro” si no facilita la gobernabilidad de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con esas fuentes, Washington considera que Cabello —quien controla parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados— puede desempeñar un papel clave para mantener la estabilidad durante el proceso de transición.

El informe añade que Cabello, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, es visto como uno de los pocos dirigentes chavistas capaces de alterar el orden interno y, a la vez, como un interlocutor necesario para garantizar que el país no entre en un escenario de caos.

La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que espera cooperación de los líderes chavistas que permanecen en el país.