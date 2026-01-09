Mike Hammer se reúne con Marco Rubio para hablar de Cuba en medio de nuevas presiones sobre el régimen de La Habana

Vídeos relacionados:

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió este viernes con el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blanca para analizar la situación política y económica de la isla, en medio de crecientes presiones sobre el régimen de La Habana.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana confirmó el encuentro a través de su cuenta oficial en X (@USEmbCuba), en la que destacó el apoyo del gobierno norteamericano al pueblo cubano, especialmente después de la intervención en Venezuela.

“Nuestro jefe de misión, Mike Hammer, se reunió hoy con el secretario de Estado Marco Rubio en su oficina en la Casa Blanca (para analizar) sobre la situación en Cuba y nuestro firme apoyo al cubano de a pie”, publicó la embajada.

La publicación fue acompañada por una fotografía en la que ambos funcionarios aparecen sonrientes, haciendo con sus manos el símbolo de la libertad utilizado por activistas y opositores cubanos.

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales y ha sido interpretado como una señal política de respaldo a la disidencia dentro de la isla.

El encuentro forma parte de una nueva fase de coordinación de políticas hacia Cuba, centrada en aumentar la presión económica y diplomática sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, y el apoyo a la sociedad civil.

El secretario Rubio habría insistido en la necesidad de “mantener la presión internacional hasta que el pueblo cubano pueda vivir en libertad y sin miedo”.

La administración Trump, con Marco Rubio al frente de la diplomacia, mantiene una línea dura hacia el gobierno cubano, intensificando las sanciones financieras y el aislamiento político tras la ruptura del eje Caracas-La Habana, debilitado por la caída de Nicolás Maduro y el colapso del suministro petrolero venezolano hacia la isla.