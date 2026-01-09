Trump promete ayudar a los cubanos en EE.UU. que sufrieron bajo el régimen de Castro

Vídeos relacionados:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió el viernes en una entrevista con Fox News que su administración buscará formas de apoyar a los cubanos que residen en Estados Unidos y que sufrieron bajo el régimen de Castro.

Trump abordó la situación política y económica de Cuba y su histórica dependencia de Venezuela, y reiteró su intención de ayudar directamente a los cubanos que viven en Estados Unidos y a las comunidades de exiliados que han denunciado persecución y violaciones de derechos humanos en la isla durante décadas.

Aunque no brindó detalles específicos de programas o políticas concretas de apoyo, su declaración marcó un tono de respaldo hacia la diáspora cubana y su sufrimiento bajo el régimen de Castro.

Sus declaraciones surgen en el actual contexto de intervención en Venezuela, viejo aliado de La Habana.

“Cuba siempre ha dependido de Venezuela por dinero y por petróleo, y le daba protección a Venezuela. Ese fue siempre el trato”, dijo el mandatario durante el programa, en el que criticó la dependencia energética que ha definido al régimen cubano en los últimos años.

El presidente estadounidense también enfatizó que esa dinámica ha cambiado en el marco de la actual intervención en Venezuela, donde Estados Unidos ha desarrollado un papel dominante tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, y las relaciones energéticas tradicionales están bajo revisión.

Trump afirmó que la pérdida del apoyo venezolano vulnera aún más a La Habana y pone en duda la viabilidad del modelo económico cubano, aunque su análisis fue general y no ofreció cifras concretas.

“No sé cómo sobreviven sin Venezuela”, señaló en la entrevista.

En cuanto al apoyo político dentro de EE. UU., el presidente destacó la figura del senador Marco Rubio como un aliado clave que “conoce muy bien a Cuba” y ha sido crítico constante del régimen castrista.

Especialistas recuerdan que esta postura es coherente con la política general del gobierno estadounidense hacia Cuba, que busca fortalecer la sociedad civil, promover la libertad y ejercer presión sobre el régimen por sus abusos a los derechos humanos.

La promesa de Trump se suma a un panorama de cambios en la política hemisférica, donde la situación de Venezuela sigue siendo un foco estratégico para Washington, al tiempo que la economía cubana enfrenta una crisis prolongada tras años de escasez, apagones y la reducción del suministro petrolero que llegó desde Caracas.