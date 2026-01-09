Trump convoca a las grandes petroleras para coordinar el control del petróleo venezolano y reducir precios

Trump ha afirmado que su administración estará "a cargo" del petróleo venezolano

El presidente Donald Trump confirmó este viernes que su gobierno coordina con las mayores petroleras del mundo el control y la reconstrucción del sector energético venezolano, con el objetivo de estabilizar el país, reducir los precios del crudo y frenar el narcotráfico.

“El interés es tan grande que el salón de baile no alcanza”, escribió Trump en su red social Truth Social, al señalar que más de una decena de grandes empresas del sector buscan participar en el proceso.

El mandatario adelantó que aquellas compañías que no pudieron ser recibidas hoy se reunirán en los próximos días con el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, en un esquema de coordinación permanente.

Durante el encuentro se abordaron también la seguridad regional, el combate al narcotráfico y la reducción de los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses.

El anuncio se produce en un contexto de redefinición profunda de la política estadounidense hacia Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Trump ha afirmado que su administración estará "a cargo" del petróleo venezolano y que Washington supervisará la producción y comercialización del crudo como parte de un plan de estabilización económica y política.

En entrevistas recientes, el presidente aseguró que al menos 14 grandes compañías energéticas invertirán un mínimo de 100,000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada tras años de sanciones, mala gestión y subinversión.

De acuerdo con el jefe de la Casa Blanca, los ingresos generados por el petróleo serán administrados bajo supervisión estadounidense para garantizar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano”.

Según Wright, los fondos provenientes de las ventas de crudo se depositarán en cuentas controladas por Washington y estimó que las exportaciones podrían alcanzar hasta 50 millones de barriles, equivalentes a unos 2,000 millones de dólares.

De acuerdo con el funcionario, el control energético forma parte de un plan de tres fases -estabilización, recuperación y transición- destinado a evitar un colapso económico y a impulsar cambios estructurales en el país.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó esta semana que mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para la venta de volúmenes de crudo bajo esquemas similares a los utilizados con empresas como Chevron, en un proceso que calificó de “legal y transparente”.

Mientras tanto, las instituciones venezolanas continúan operando bajo supervisión de Washington, con Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Para analistas internacionales, la convocatoria de Trump a las grandes petroleras consolida el control energético como eje central de la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela y marca un giro respecto a la política de aislamiento aplicada en años anteriores, abriendo una etapa dominada por la reconstrucción económica bajo tutela estadounidense.