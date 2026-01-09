Trump revela nuevos detalles del asalto relámpago que sacó a Maduro de un bastión custodiado por fuerzas cubanas

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló nuevos detalles técnicos del operativo militar ejecutado en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, al que calificó de "ataque asombroso".

En entrevista exclusiva a la cadena FOX, Trump volvió a presentar la "Operación Resolución Absoluta" como una demostración de la superioridad militar del país.

Según relató, las fuerzas estadounidenses ingresaron directamente al centro de una fortificación que albergaba miles de soldados y lograron sacar al dictador venezolano sin que se registraran muertes entre las tropas.

"Hubo algunos heridos, pero ningún muerto. Un par de valientes pilotos de helicóptero resultaron heridos de gravedad, pero están bien", afirmó.

"Su casa estaba en medio de un fuerte con miles de soldados y aun así fuimos directo al centro. ¿Quién pensaría que se podría hacer eso sin perder a nadie? Pero todo fue planeado perfectamente. El general Raising Cain y Pete Hegseth fueron fantásticos, Marco ha hecho un gran trabajo, el vicepresidente también… todo el equipo es fantástico", recalcó.

El mandatario ofreció una descripción detallada de la maniobra, liderada por la unidad de élite Delta Force.

"Entrar en un fuerte con miles de soldados, aterrizar un helicóptero justo en el medio, derribar una puerta de acero, porque era una casa fortificada, avanzar disparando por los pasillos y salir con el objetivo neutralizado en apenas tres minutos", precisó.

"Nadie había visto algo así. La casa 'segura' no lo era tanto, porque nuestros hombres tenían sopletes capaces de cortar acero como si fuera mantequilla. No tuvieron que usarlos, pero estaban listos", agregó.

El mandatario, quien observó "en tiempo real" el operativo militar desde su residencia de Mar-a-Lago, se refirió al momento en que los soldados descendían por cuerdas desde los helicópteros.

"Pensaba: '¿Podría yo hacer eso algún día?'. Ellos lo hacen como si bajaran por una escalera. Están en el suelo al instante, listos para actuar. Son los mejores soldados del mundo, con el mejor equipo del mundo. Nadie puede igualarnos", sentenció.

Trump comparó esta acción con la Operación Midnight Hammer contra Irán de 2025, una misión que incluyó el uso de bombarderos B-2.

Dijo que, aunque ambas son igual de importantes, la de Venezuela "ha capturado la imaginación de la gente" por la audacia y los detalles operativos, por encima de otras acciones militares previas.

"Esta operación fue similar. Ha capturado la imaginación de la gente, tal vez incluso más que las anteriores. Pero creo que todas son igual de importantes. Tal vez eliminar la amenaza nuclear de Irán sea lo más relevante, pero en términos de atención pública, esta ha sido algo que va más allá de todo lo visto", señaló.

El presidente destacó el valor de las tropas participantes, describiéndolas como "los mejores soldados del mundo", con "el mejor equipo del mundo", y aseguró que ninguna fuerza puede igualar la capacidad militar de Estados Unidos.

En ese contexto, anunció que aumentará el presupuesto militar estadounidense para 2027 de un billón a 1,5 billones de dólares, al considerar que existen "amenazas reales" que justifican ese incremento.

Trump afirmó que la decisión de ejecutar la operación "no fue difícil" y que contó con respaldo tanto de demócratas como de republicanos, pero aseguró que nadie antes "tuvo el valor" de intentar capturar a Maduro.

Los nuevos detalles ofrecidos por Trump se suman a las declaraciones que había realizado días antes desde su residencia de Mar-a-Lago, donde describió la incursión como un asalto "como nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial".

Reveló entonces que el operativo "extremadamente complejo" se desarrolló tras posponerse varios días por condiciones climáticas: "Esperamos el momento exacto".

Según explicó, la incursión incluyó decenas de aviones, helicópteros y cazas, y se ejecutó tras establecer comunicaciones directas entre Florida y el terreno en Venezuela.

Añadió que sus fuerzas estaban preparadas para lanzar una segunda ola militar si hubiese sido necesario, pero que no hizo falta.

Defendió la operación frente a críticas sobre la autorización del Congreso y la enmarcó como un mensaje dirigido a países como China, Irán y Rusia.

Trump la calificó como "una operación impecable" y dijo no haber presenciado antes nada similar en su experiencia supervisando operaciones militares.