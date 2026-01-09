Díaz-Canel admite falta de unidad en el Partido Comunista

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció este jueves que no existe una verdadera unidad dentro del Partido, al afirmar que esa no puede ser “formal ni acrítica”, sino resultado del debate y la confrontación de ideas entre los militantes.

Durante los plenos extraordinarios de los comités provinciales del PCC en Santiago de Cuba y Guantánamo, el mandatario advirtió que la unidad no se sostiene sobre el silencio ni sobre acuerdos aparentes.

“La unidad no es, no puede ser formal y acrítica; no podemos asumir que porque decimos que tenemos unidad estamos unidos de verdad. Si no hay debate, si no hay crítica honesta y abierta para perfeccionar, no hay unidad, compañeros”, declaró Díaz-Canel en su intervención difundida por Canal Caribe.

El mandatario añadió que “la unidad se construye discutiendo fuerte entre nosotros, pero avanzando juntos”, y afirmó que “cuando uno está callado para no molestar y los problemas se siguen acumulando, ahí no hay unidad; eso es una mentira, una unidad acrítica, formal, ficticia”.

Díaz-Canel también dijo que la unidad debe basarse “en la franqueza, la honestidad y la participación activa de todos los militantes”. Defendió que los debates dentro del Partido deben ser “limpios y transparentes”, aunque el contraste con la realidad cubana es evidente, dado que el propio Gobierno continúa reprimiendo y criminalizando la crítica abierta de ciudadanos, activistas y periodistas independientes.

En otro momento instó a los cuadros del Partido a concentrarse “en las prioridades” y en los escenarios donde estas se desarrollan, y subrayó que ese escenario “es la base”. También sostuvo que la militancia debe asumir responsabilidad “por lo que no funciona bien” y participar activamente en la solución de los problemas, sin limitarse a cumplir formalidades.

El encuentro fue encabezado, además, por el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, quien destacó la necesidad de aplicar “con agilidad” los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, celebrado en diciembre. En Santiago de Cuba participó Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido en la provincia, y en Guantánamo, Yoel Pérez García.

La intervención de este jueves da continuidad al discurso que Díaz-Canel ofreció un día antes en Pinar del Río y Artemisa, donde responsabilizó a la militancia del Partido por lo que no funciona en el país y reclamó que cada núcleo asuma la tarea de corregir los problemas desde la base, en medio de una crisis económica marcada por apagones, escasez y creciente malestar social.

El recorrido, que el Gobierno presenta como un ejercicio de “fortalecimiento de la unidad”, se desarrolla en un contexto de fatiga política y pérdida de confianza dentro del propio PCC. Las continuas apelaciones a la “base” y al “cambio de mentalidad” reflejan los esfuerzos del aparato partidista por mantener cohesión en un escenario de desgaste institucional, donde el discurso de la unidad se repite cada vez más como una consigna en busca de eco.