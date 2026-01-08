¿Quién será el Delcy cubano? Oscar Pérez-Oliva Fraga y la transición por fases en Cuba bajo la mira de Trump y Rubio

Vídeos relacionados:

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no solo cerró una era en Venezuela: abrió otra en el tablero regional. En cuestión de días, figuras como Delcy Rodríguez pasaron de atacar a Washington a acatar instrucciones del equipo de Donald Trump y Marco Rubio, que diseñó una “transición por fases” para desmontar el chavismo sin desatar el caos. Los antiguos enemigos de Estados Unidos comenzaron a colaborar con la Casa Blanca para conservar algo de poder bajo supervisión internacional.

Ese cambio súbito —de desafío a obediencia— no ha pasado inadvertido en La Habana. Mientras el régimen cubano enfrenta su peor crisis económica y el cerco político más severo en años, Washington ya perfila el siguiente paso: promover una salida controlada en Cuba. Y en esa ecuación, un nombre emerge como posible figura de transición: Oscar Pérez-Oliva Fraga, el hombre que podría hacer en Cuba lo que Delcy Rodríguez hizo en Venezuela.

¿Quién es Oscar Pérez-Oliva Fraga?

Ingeniero electrónico de 54 años, Oscar Pérez-Oliva Fraga es viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Su ascenso meteórico en el régimen responde tanto a su discreción y eficiencia técnica como a su sangre política: es sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro. A diferencia de Miguel Díaz-Canel o Manuel Marrero, su nombre no está quemado ante la opinión pública ni asociado a los excesos del discurso ideológico.

Durante años, Pérez-Oliva se movió en las sombras del poder económico. Fue directivo de Maquimport y luego responsable de Evaluación de Negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, bajo la tutela del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y zar del conglomerado militar GAESA. Con el respaldo de ese aparato, escaló hasta el Ministerio de Comercio Exterior y se consolidó como un cuadro confiable, pragmático y leal al núcleo militar-familiar del castrismo.

Un tecnócrata con margen para moverse

En medio de apagones, inflación y colapso financiero, Pérez-Oliva se ha convertido en el rostro de una “normalización controlada” dentro del sistema. Su bajo perfil y su formación técnica le permiten proyectarse como un posible interlocutor de Washington en un escenario de crisis total. Para algunos diplomáticos, podría ser el rostro de una transición pactada, un funcionario capaz de abrir canales discretos de comunicación sin romper con el castrismo.

Esa idea se inspira directamente en la experiencia venezolana. Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos cargos chavistas suavizaron su retórica, aceptaron supervisión internacional y trabajaron con Estados Unidos para estabilizar el país. La “obediencia pragmática” de Delcy salvó parte del poder bolivariano. En Cuba, un giro similar no parece imposible si el régimen busca sobrevivir sin un colapso violento.

Entre la continuidad y la presión de Washington

Raúl Castro, a sus 94 años, sigue moviendo los hilos del poder real desde las sombras. Díaz-Canel conserva el cargo, pero no el control. La promoción de Pérez-Oliva Fraga parece responder al viejo instinto de preservar el mando dentro de la familia y, al mismo tiempo, disponer de una cara fresca y menos ideologizada para un eventual diálogo externo.

En Washington, Trump y Rubio ya hablan abiertamente de “la caída inevitable de Cuba”. Los senadores republicanos han dejado claro que el objetivo es repetir el modelo venezolano: colapsar al régimen mediante asfixia económica y empujar una transición interna sin intervención militar directa. En ese tablero, Oscar Pérez-Oliva Fraga sería la figura ideal: un cuadro joven, con apellido de confianza para el clan y con suficiente margen político para obedecer sin parecer derrotado.

¿El “Delcy cubano” o el último relevo del castrismo?

Su futuro dependerá de cuánto dure la resistencia del sistema. Si el colapso avanza y el clan Castro decide preservar su poder mediante una negociación supervisada, Pérez-Oliva podría ser la llave que abra la puerta a esa “transición por fases”. Pero si el castrismo opta por resistir a toda costa, será recordado solo como otro eslabón del nepotismo revolucionario.

Por ahora, es el nombre que más suena en los despachos diplomáticos cuando se pregunta quién podría asumir el papel de interlocutor entre La Habana y Washington. En un régimen donde nada ocurre por accidente, su ascenso parece más estratégico que simbólico. Oscar Pérez-Oliva Fraga podría ser, al mismo tiempo, la continuidad del castrismo y el principio de su final.