Reportes internacionales advierten que Cuba enfrenta más dificultades por la presión de EE. UU. sobre Venezuela

Vídeos relacionados:

Diversos medios extranjeros, entre ellos Reuters, informan que Cuba se prepara para un agravamiento de su crisis económica y energética tras las recientes acciones de Estados Unidos contra embarcaciones petroleras vinculadas con Venezuela y en medio de una ofensiva diplomática y militar en la región.

Según la agencia Reuters, la población cubana enfrenta la posibilidad de que se intensifiquen los cortes de energía y las escaseces de combustible luego de que Washington confiscara dos tanqueros petroleros que transportaban crudo ligado a Venezuela.

Uno de ellos, de bandera rusa, fue interceptado en el Atlántico tras una persecución de dos semanas.

Estas medidas se suman a un bloqueo generalizado sobre embarcaciones sancionadas que entran y salen de aguas venezolanas impuesto desde diciembre pasado.

Cuba depende en gran medida del petróleo venezolano, que cubría aproximadamente la mitad de su déficit energético.

La interrupción de esos suministros ha provocado el temor de que los apagones prolongados y frecuentes empeoren, especialmente en zonas como el puerto de Matanzas, donde la escasez ya es evidente.

Lo más leído hoy:

El contexto de estas tensiones es más amplio y se amplía a la isla, donde la población recibieron como un cubo de agua fría la noticia de que 32 soldados cubanos murieron defendiendo a Maduro el pasado sábado.

En paralelo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciado las acciones estadounidenses, calificándolas de “terrorismo de estado” y de violación del derecho internacional, en referencia particularmente a la captura de la embarcación Marinera y otras acciones dirigidas a interrumpir el flujo de crudo que llega a Cuba.

La isla sostiene que la reducción de petróleo venezolano —además de sus propios desafíos estructurales— agudiza una crisis marcada por inflación, escasez de bienes y prolongados cortes de electricidad.

Ante un panorama energético incierto, otros reportes internacionales han subrayado que la compleja red logística del petróleo sancionado, incluida la reflagación de barcos y el uso de flotas opacas para evadir controles, continúa evolucionando y añade otra capa de presión sobre los suministros que llegan a países como Cuba.

También se intensificaron las presiones sobre México, que se ha convertido en el principal suministrador de crudo a la nación caribeña.

La víspera la Agencia EFE citó al líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, quien mostró su preocupación por las respuestas obtenidas de parte de la Administración de Donald Trump ante la posibilidad de que Washington realice también operaciones militares en países como Cuba y Colombia.

Afirmó que él y otros legisladores mantuvieron en el Capitolio un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, y dijo que "me decepcionó mucho su respuesta", le replicó Schumer a un periodista.

Trump opinó el sábado que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba "está a punto de caer" y que no cree que haga falta "acción alguna" por parte estadounidense en la isla.