Trump sobre Cuba: “No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destruir el lugar”

En una entrevista con el presentador conservador Hugh Hewitt, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que Washington ya ha llevado la presión al máximo contra el régimen cubano y que el único paso adicional sería una acción militar directa.
“No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destruir el lugar”, dijo Trump al ser preguntado sobre si su administración debería aumentar las medidas contra La Habana, tras más de seis décadas de dictadura comunista.
Trump la pronunció mientras explicaba que, a su juicio, Cuba se encuentra en una situación límite tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, su principal sostén económico y político.
“Toda su vida dependió de Venezuela. De ahí sacaban el petróleo y el dinero”, afirmó, insistiendo en que el régimen de Miguel Díaz-Canel “está colgando de un hilo”.
En el mismo intercambio, el presidente dejó claro que no ve necesaria una intervención inmediata, porque considera que el colapso podría producirse por agotamiento interno.
“Cuba está en grandes problemas”, reiteró, aunque reconoció que ese diagnóstico se ha repetido durante años sin que el sistema termine de caer. Esta vez, sin embargo, dijo verla “bastante cerca”.
Las declaraciones llegan apenas días después de que el republicano asegurara desde el Air Force One que “Cuba está lista para caer” y de que altos dirigentes republicanos elevaran el tono contra La Habana.
El senador Lindsey Graham, uno de los aliados más influyentes del mandatario en política exterior, afirmó que “los días de Cuba están contados” y la calificó como “la cabeza de la serpiente” del autoritarismo en América Latina.
El endurecimiento verbal coincide con una ofensiva económica más amplia de Washington en la región. La Casa Blanca ha condicionado cualquier reactivación del petróleo venezolano a una ruptura total de Caracas con Cuba, China, Rusia e Irán, una exigencia que amenaza con dejar a la isla aún más aislada y sin su principal fuente de energía subsidiada.
