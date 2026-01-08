Díaz-Canel llama a “cambiar desde el Partido” y culpa a la militancia por lo que no funciona en Cuba

En un momento de alta tensión política dentro y fuera de la Isla, Miguel Díaz-Canel pidió que el cambio en Cuba comience “desde el Partido” y afirmó que la militancia debe sentirse responsable de “todo lo que funciona mal” y de los incumplimientos que arrastra el país.

Las palabras del gobernante se produjeron durante los plenos extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido Comunista en Pinar del Río y Artemisa, celebrados el 7 de enero y transmitidos por los medios oficiales.

El llamado llegó mientras Cuba enfrenta una crisis económica profunda, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, deterioro de los servicios básicos y un creciente descontento social.

“Tenemos que lograr que nuestra militancia y las organizaciones de base nos sintamos responsables de todo lo que funciona mal”, dijo Díaz-Canel, insistiendo en que cada problema debe enfrentarse desde la base partidista, con mayor disciplina, firmeza ideológica y “dar el extra” como militantes.

El discurso ocurrió apenas días después de la captura de Nicolás Maduro, principal aliado político de La Habana, compareciendo ante un tribunal federal en Nueva York, acusado junto a su esposa Cilia Flores de narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Ese golpe simbólico al chavismo marcó el contexto internacional de las intervenciones de Díaz-Canel. Durante los plenos, el mandatario cubano calificó la detención de Maduro como una “agresión imperialista y fascista” y advirtió que lo ocurrido en Venezuela representa una amenaza para toda América Latina.

La polémica se intensificó cuando la frase comenzó a circular en redes sociales. Desde la cuenta oficial de Presidencia Cuba se publicó un desmentido contra un medio digital extranjero, al que acusaron de manipular las palabras del mandatario. No obstante, en el propio hilo del desmentido, la Presidencia reprodujo textualmente la declaración de Díaz-Canel, confirmando que el planteamiento había sido hecho tal como se difundió.

Ese mismo día, el sitio web oficial de la Presidencia publicó un extenso artículo titulado “Dar el extra como militantes en la Cuba de hoy”, donde se refuerza la idea de que la militancia debe asumir mayor responsabilidad, actuar con más exigencia y no permitir silencios ni reservas internas.

El texto insiste en que los compromisos no pueden quedarse en papeles y que la base del Partido debe ser el principal escenario de acción.