El régimen de Irán amenaza con más represión tras casi dos semanas de protestas

Vídeos relacionados:

Ver más

El régimen iraní prometió más represión tras las masivas protestas que iniciaron el pasado 28 de diciembre.

Este sábado nuevas protestas emergieron con el anochecer en en varios barrios de la capital, Teherán, así como ciudades como Rasht en el norte, Tabriz en el noroeste y Shiraz y Kermán en el sur, según Reuters, que no pudo verificar todos los reportes.

Un apagón de internet dificultó dimensionar la magnitud real de los disturbios, explica el despacho.

Al menos 72 han muertos desde el inicio de las manifestaciones y hay más de 2.300 detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

Este sábado el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, dijo en un mensaje televisado que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo penado con la muerte.

El funcionario aseguró que incluso aquellos que “ayudaron a los alborotadores” enfrentarán el cargo, según AP.

Lo más leído hoy:

“Los fiscales deben, con cuidado y sin demora, al emitir acusaciones, preparar las bases para el juicio y la confrontación decisiva con aquellos que, al traicionar a la nación y crear inseguridad, buscan la dominación extranjera sobre el país. Los procedimientos deben llevarse a cabo sin indulgencia, compasión o indulgencia”, dijo.

La Guardia Revolucionaria calificó la seguridad como una “línea roja”, atribuyó los hechos a “terroristas” y prometió salvaguardar el sistema de gobierno.

Por su parte, el presidente estadounidense envío un mensaje este sábado a los iraníes: “Irán está contemplando la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está dispuesto a ayudar!”, escribió en su red Truth Social.

Reuters señaló que, un día después de que Trump emitiera una nueva advertencia de que Estados Unidos podría intervenir, volvieron a reportarse episodios de violencia en el país, aunque

Días antes, en la capital el Gran Bazar había permanecido “prácticamente cerrado”, mientras se replicaban escenas de tensión en otras ciudades, con un despliegue significativo de fuerzas de seguridad y persistencia de protestas.

Desde Washington, además de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio expresó respaldo al “valiente pueblo de Irán”, en el contexto de los llamados estadounidenses a favor de los manifestantes.

Trump no precisó qué tipo de ayuda ofrecería Estados Unidos ni bajo qué condiciones, pero ya había advertido que Estados Unidos podría intervenir en Irán si el régimen de los ayatolá intensificaba la represión contra los manifestantes.