El régimen de Irán amenaza con más represión tras casi dos semanas de protestas

Vídeos relacionados:
El régimen iraní prometió más represión tras las masivas protestas que iniciaron el pasado 28 de diciembre.
Este sábado nuevas protestas emergieron con el anochecer en en varios barrios de la capital, Teherán, así como ciudades como Rasht en el norte, Tabriz en el noroeste y Shiraz y Kermán en el sur, según Reuters, que no pudo verificar todos los reportes.
Un apagón de internet dificultó dimensionar la magnitud real de los disturbios, explica el despacho.
Al menos 72 han muertos desde el inicio de las manifestaciones y hay más de 2.300 detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.
Este sábado el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, dijo en un mensaje televisado que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo penado con la muerte.
El funcionario aseguró que incluso aquellos que “ayudaron a los alborotadores” enfrentarán el cargo, según AP.
Lo más leído hoy:
“Los fiscales deben, con cuidado y sin demora, al emitir acusaciones, preparar las bases para el juicio y la confrontación decisiva con aquellos que, al traicionar a la nación y crear inseguridad, buscan la dominación extranjera sobre el país. Los procedimientos deben llevarse a cabo sin indulgencia, compasión o indulgencia”, dijo.
La Guardia Revolucionaria calificó la seguridad como una “línea roja”, atribuyó los hechos a “terroristas” y prometió salvaguardar el sistema de gobierno.
Por su parte, el presidente estadounidense envío un mensaje este sábado a los iraníes: “Irán está contemplando la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está dispuesto a ayudar!”, escribió en su red Truth Social.
Reuters señaló que, un día después de que Trump emitiera una nueva advertencia de que Estados Unidos podría intervenir, volvieron a reportarse episodios de violencia en el país, aunque
Días antes, en la capital el Gran Bazar había permanecido “prácticamente cerrado”, mientras se replicaban escenas de tensión en otras ciudades, con un despliegue significativo de fuerzas de seguridad y persistencia de protestas.
Desde Washington, además de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio expresó respaldo al “valiente pueblo de Irán”, en el contexto de los llamados estadounidenses a favor de los manifestantes.
Trump no precisó qué tipo de ayuda ofrecería Estados Unidos ni bajo qué condiciones, pero ya había advertido que Estados Unidos podría intervenir en Irán si el régimen de los ayatolá intensificaba la represión contra los manifestantes.
Preguntas frecuentes sobre las protestas en Irán y la respuesta internacional
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la causa principal de las protestas en Irán?
Las protestas en Irán comenzaron debido a una crisis económica, caracterizada por el colapso del rial iraní y el aumento del costo de vida. Sin embargo, estas manifestaciones rápidamente adquirieron un tono político, con consignas contra el régimen clerical, especialmente dirigidas contra el líder supremo Alí Jamenei.
¿Cómo ha respondido el régimen iraní a las protestas?
El régimen iraní ha respondido a las protestas con una fuerte represión, incluyendo un apagón digital para impedir la comunicación y difusión de imágenes de las manifestaciones. Las autoridades han declarado que cualquier participante es considerado un "enemigo de Dios", un cargo penado con la muerte, y han realizado detenciones masivas de manifestantes.
¿Qué postura ha adoptado Estados Unidos respecto a las protestas en Irán?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su disposición a ayudar al pueblo iraní en su búsqueda de libertad, afirmando que Estados Unidos podría intervenir si el régimen intensifica la represión y comienza a matar manifestantes, como ha ocurrido en el pasado. Además, ha denunciado el uso de la fuerza letal contra protestas pacíficas.
¿Cuál ha sido la reacción internacional ante las protestas y la represión en Irán?
La comunidad internacional, incluidos líderes europeos y el primer ministro israelí, ha condenado enérgicamente la represión de las protestas en Irán y ha exigido respeto por los derechos humanos. Líderes como Emmanuel Macron y Benjamin Netanyahu han expresado su respaldo a los manifestantes y han instado a Teherán a moderar su respuesta y permitir la expresión pacífica.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.