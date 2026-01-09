Irán desconecta al país del mundo para frenar las protestas: El apagón digital que alarma y recuerda a Cuba

Vídeos relacionados:
En medio de protestas que ya se extienden por casi dos semanas, las autoridades iraníes restringieron este jueves el acceso al internet global, dejando al país prácticamente incomunicado con el exterior, según confirmó la agencia EFE.
Desde horas de la tarde, conectarse a páginas alojadas fuera de Irán se volvió imposible. Tampoco funcionaban las VPN, herramientas esenciales para evadir la censura y acceder a aplicaciones bloqueadas como WhatsApp o Telegram.
El corte, de alcance nacional, parece diseñado para impedir que imágenes, videos y testimonios de las manifestaciones crucen las fronteras.
La organización NetBlocks, especializada en monitorear censura y tráfico de internet, alertó en X que Irán entró en un “apagón” digital a escala nacional, tras una cadena de medidas destinadas a controlar las protestas. La plataforma advirtió que estas acciones “obstaculizan” el derecho a comunicarse en un momento crítico para la población.
Otros reportes difundidos en redes sociales refuerzan la gravedad de la situación. La cuenta verificada SilverTrade aseguró que el régimen islámico cortó todo el acceso móvil a internet, citando datos de Cloudflare Radar que muestran cómo las redes IPv6 iraníes quedaron completamente fuera de línea, dejando a millones de usuarios sin conexión global mientras las protestas se intensificaban.
La activista y analista Noa Magid fue aún más contundente en X al afirmar que el régimen cortó no solo el internet, sino también las líneas telefónicas en todo el país. “Sean su voz”, escribió, en un llamado a no dejar que el apagón borre lo que ocurre dentro de Irán.
Para los cubanos, dentro y fuera de la Isla, el escenario resulta dolorosamente familiar. El corte del internet como respuesta al descontento social es una estrategia ya conocida: aislar, desinformar y ganar tiempo.
En Cuba, el apagón digital ha acompañado momentos clave de protesta, buscando impedir que el mundo vea lo que pasa cuando la gente sale a la calle.
