Trump comparte video sobre protestas en Irán: Esto es lo que se sabe de las manifestaciones en Mashhad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su plataforma Truth Social un video no verificado que asegura que la ciudad de Mashhad, la segunda más grande de Irán, “ha caído bajo control de los manifestantes”.

La publicación, basada en un contenido difundido por el canal azerbaiyano Kanal13, sostiene que más de un millón de personas obligaron a las fuerzas del régimen a retirarse, algo que hasta ahora no ha sido confirmado por fuentes independientes.

Mashhad, con unos cuatro millones de habitantes y sede de uno de los principales santuarios chiitas, ha sido uno de los focos más activos de las protestas que desde finales de diciembre sacuden a Irán.

Las manifestaciones comenzaron por la crisis económica, el desplome del rial iraní y el aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un movimiento político contra el régimen clerical.

El video compartido por Trump muestra a supuestos manifestantes coreando consignas contra el líder supremo Alí Jamenei y proclamando el eventual regreso del exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán.

Sin embargo, Reuters, Associated Press y Le Monde señalan que no existen evidencias verificables de que las fuerzas de seguridad hayan abandonado Mashhad ni de que los manifestantes controlen la ciudad.

Las restricciones de internet impuestas por Teherán, incluidos apagones parciales y bloqueos de redes móviles, dificultan la confirmación de los hechos. Según Iran International, las fuerzas del Estado permanecen desplegadas en Mashhad y otras urbes, donde se registran choques intermitentes entre jóvenes y unidades de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij.

Trump, que ha expresado su apoyo público a los manifestantes iraníes, advirtió la semana pasada que Estados Unidos “intervendría” si el régimen usaba fuerza letal contra protestas pacíficas.

En declaraciones posteriores, sin embargo, matizó sus palabras y atribuyó algunas muertes a “problemas de control de multitudes”, generando confusión sobre la postura oficial de Washington.

De acuerdo con la organización HRANA, al menos 42 personas han muerto desde el inicio de las protestas y más de 2,000 han sido detenidas, mientras que medios iraníes afines al régimen informan de cientos de heridos entre policías y milicianos.

Aunque la veracidad del video difundido por Trump sigue sin confirmarse, las movilizaciones en Mashhad y otras ciudades muestran que el descontento social en Irán se ha transformado en un desafío político directo al régimen de Jamenei, en medio de una crisis económica y una creciente ola de represión.