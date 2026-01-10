Trump advierte a régimen iraní que si “empieza a matar gente” EE.UU. intervendrá

Washington sigue de cerca los acontecimientos en Irán y traza una línea roja

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos podría intervenir en Irán si el régimen de los ayatolá intensifica la represión contra los manifestantes, en medio de protestas masivas, decenas de muertos y un bloqueo casi total del acceso a internet en el país.

En el contexto de una reunión con ejecutivos de grandes petroleras en la Casa Blanca, Trump se refirió a la situación interna de Irán y lanzó una advertencia directa al régimen islámico.

“Irán está en serios problemas. Parece que la gente está tomando ciertas ciudades que nadie pensó que fueran realmente posibles… Estamos observando”, afirmó.

Añadió que su gobierno sigue de cerca los acontecimientos y fue explícito al trazar una línea roja.

“He dicho muy claramente que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, nos involucraremos”, declaró, en lo que analistas interpretan como una señal de presión directa en medio de la escalada de protestas antigubernamentales.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen cuando las manifestaciones en Irán cumplen casi dos semanas y se han extendido a más de un centenar de ciudades, impulsadas inicialmente por la crisis económica, el colapso del rial y la inflación, pero con un creciente tono político contra el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei.

Según organizaciones de derechos humanos, al menos 51 personas han muerto durante las protestas, entre ellas nueve menores de edad, mientras que más de 2,200 personas han sido detenidas.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, advirtió que la cifra real de fallecidos podría ser mayor debido a las dificultades para verificar los casos sobre el terreno.

En paralelo, las autoridades iraníes ordenaron un corte casi total del acceso a internet global, dejando al país prácticamente incomunicado con el exterior.

Plataformas de monitoreo como NetBlocks confirmaron un apagón digital de alcance nacional, una medida que busca impedir la difusión de imágenes y testimonios de la represión.

La advertencia de Trump coincide con una condena conjunta de líderes europeos. El presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer denunciaron “enérgicamente” el asesinato de manifestantes y exigieron moderación a Teherán, así como respeto a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La presión internacional también se ha visto reforzada por el respaldo explícito a los manifestantes iraníes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Mientras tanto, el gobierno de Teherán ha respondido con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, incursiones en universidades, uso de gas lacrimógeno y detenciones masivas.

Para muchos observadores, el corte de internet y la represión recuerdan estrategias aplicadas por otros regímenes autoritarios frente al descontento social.

En el caso iraní, la combinación de crisis económica, aislamiento internacional y protestas sostenidas ha colocado al país en uno de sus momentos más tensos de los últimos años, ahora bajo la amenaza explícita de una posible intervención estadounidense.