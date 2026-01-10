Repsol se declara lista para invertir "con fuerza" en el sector petrolero venezolano y triplicar la producción

Ver más

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dijo este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la empresa está preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y para triplicar su producción de crudo en el país hasta alrededor de 135,000 barriles diarios.

Durante sus declaraciones, en una reunión con petroleras estadounidenses, Imaz agradeció a Trump “por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y subrayó que, aunque Repsol es una empresa española, está “plenamente comprometida” a invertir en Estados Unidos.

Afirmó que en los últimos 15 años han invertido 21,000 millones de dólares en la industria de petróleo y gas estadounidense, con presencia en Pensilvania, el Golfo de México, Texas y Alaska.

Sobre su operación en Venezuela, Imaz indicó que Repsol está en el país “con nuestros socios de Eni” y que produce gas que —según su afirmación— garantiza “la estabilidad de la mitad de la red eléctrica en Venezuela”.

Añadió que la empresa cuenta con “personal, instalaciones y capacidades técnicas” en el terreno y que, si se lo permiten, está lista para invertir más dentro de un “marco comercial y legal” que lo haga posible.

Imaz detalló que Repsol produce actualmente 45,000 barriles diarios de crudo en Venezuela y que está preparada para multiplicar por tres esa cifra “en los próximos 2 o 3 años”, “invirtiendo fuertemente en el país” y siguiendo la recomendación del presidente estadounidense.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un encuentro en la Casa Blanca con compañías energéticas en el que Trump, según reportes de prensa, ha instado a grandes petroleras a invertir miles de millones en la reconstrucción del sector petrolero venezolano bajo un esquema de control y seguridad promovido por su administración.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó esta semana que mantiene negociaciones con el gobierno estadounidense para la venta de volúmenes de crudo bajo esquemas similares a los utilizados con empresas como Chevron, en un proceso que calificó de “legal y transparente”.

Mientras tanto, las instituciones venezolanas continúan operando bajo supervisión de Washington, con Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Para analistas internacionales, la convocatoria de Trump a las grandes petroleras consolida el control energético como eje central de la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela y marca un giro respecto a la política de aislamiento aplicada en años anteriores, abriendo una etapa dominada por la reconstrucción económica bajo tutela estadounidense.