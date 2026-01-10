Revelan cómo el Vaticano y Rusia buscaron una salida para Maduro antes de su captura por EE.UU.

Vídeos relacionados:

En los días previos a su captura por fuerzas especiales de Estados Unidos, Nicolás Maduro estuvo en el centro de una intensa y silenciosa ofensiva diplomática internacional para sacarlo del poder sin recurrir a una intervención militar.

Reuniones secretas, ofertas de asilo y mediaciones de alto nivel marcaron una carrera contrarreloj que terminó en fracaso, según reveló The Washington Post en una investigación basada en documentos gubernamentales y testimonios de casi una veintena de fuentes.

Uno de los episodios más sensibles ocurrió en la víspera de Navidad, cuando el cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano y experimentado mediador diplomático, convocó de urgencia al embajador estadounidense ante la Santa Sede para pedir claridad sobre los planes de Washington en Venezuela.

De acuerdo con los documentos citados por The Washington Post, Parolin admitió que Maduro debía dejar el poder, pero insistió en que se le ofreciera una salida segura para evitar un baño de sangre y una mayor desestabilización regional.

El Vaticano no actuaba solo. Rusia, aliada estratégica de Caracas durante años, estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y a miembros clave de su entorno, con garantías de seguridad avaladas por el propio Vladimir Putin, según una fuente citada por el diario estadounidense. La propuesta incluía permitirle abandonar el país y conservar parte de su fortuna, pero el mandatario venezolano nunca aceptó.

A lo largo de semanas, intermediarios de Qatar, Turquía y emisarios no oficiales intentaron convencer a Maduro de que se marchara. Incluso se discutieron alternativas de exilio en territorio turco y advertencias de última hora sobre una operación inminente. Nada funcionó.

Según personas familiarizadas con las negociaciones, el líder venezolano subestimó las señales de Washington y apostó a que Estados Unidos no daría el paso final.

Mientras tanto, en la Casa Blanca se afinaba un plan para el “día después”. El gobierno de Donald Trump, influido por evaluaciones de inteligencia, decidió apartarse de la oposición tradicional y comenzó a ver en Delcy Rodríguez, vicepresidenta y figura central del chavismo, una opción viable para encabezar una transición controlada.

El cálculo, según The Washington Post, era que un relevo desde dentro del poder tendría más posibilidades de sostener el control del Estado y evitar un colapso institucional.

Las negociaciones se agotaron definitivamente cuando Trump optó por la vía militar. Días después, una redada estadounidense en Venezuela dejó decenas de muertos y culminó con la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.