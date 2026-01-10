Mensaje a Raúl Castro: "Cambiar a Putin por Trump acabaría con el sufrimiento del pueblo cubano"

Vídeos relacionados:

La crisis cubana ha llegado a un punto crítico tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho que dejó al régimen de La Habana sin su principal sostén económico. Con Caracas fuera de juego, Cuba ya no recibe el petróleo que la mantenía a flote, y los apagones y la escasez se agravan día a día. Hoy la Isla está más aislada que nunca, al borde del colapso.

Señor Raúl Castro, su gobierno ya arruinó el país; usted no tiene ayuda de nadie. Venezuela, que antes los mantenía con crudo y dinero, ya no puede socorrerlos. ¿Va a aferrarse a Putin como tabla de salvación? Moscú tiene sus propias guerras y limitaciones; tras la caída de Maduro, el Kremlin solo protestó con palabras, sin poder ofrecerle a Cuba un rescate real. Mientras tanto, el cubano de a pie sufre apagones, hambre y miseria a diario. Cada día que se prolonga esta agonía, más gente desespera.

La realidad es que, tarde o temprano, su régimen va a caer. Sus aliados se derrumban uno tras otro; como apuntó un analista, "si Venezuela fue el principio del fin del eje Castro-Maduro, Cuba podría ser el desenlace". Incluso opositores dentro de la isla le advierten que "les queda muy poco tiempo" antes de correr la misma suerte. ¿Qué sentido tiene prolongar esta situación insostenible?

Por el bien del pueblo cubano, actúe ya. Rompa con Putin y hable con Trump. Si realmente desea evitar más sufrimiento, inicie de inmediato un diálogo de transición con Estados Unidos que alivie las penurias de Cuba. Donald Trump ya ha dicho que Cuba es una "nación fallida" donde la gente ha sufrido demasiado, pero también afirmó que Estados Unidos quiere ayudar al pueblo cubano. Por su parte, Marco Rubio advirtió que quienes mandan en La Habana tienen la opción de escoger entre una Cuba próspera o seguir con la "dictadura fallida". Aproveche esa mano tendida, en vez de aferrarse a un aliado lejano que no resolverá la escasez ni los apagones. Cuba ha sufrido demasiado. Es hora de poner fin a la miseria y darle una esperanza nueva a nuestra gente.

