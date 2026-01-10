Trump dice que muchos emigrados quieren volver y ayudar a Cuba: "Llegaron sin nada y se hicieron ricos aquí"

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe un amplio deseo entre los cubanos que viven en ese país de regresar a la Isla para contribuir a su recuperación.

"Tienes mucha gente en este país que quieren volver a Cuba, a ayudar a Cuba… vinieron sin un centavo, no tenían nada, se convirtieron en gente muy rica en nuestro país, y quieren volver y ayudar a Cuba", declaró durante una rueda de prensa.

Trump subrayó que esa disposición de la diáspora constituye un elemento singular que distingue a Cuba de otros países.

"Eso es algo que tiene Cuba que muchos otros lugares no tienen", añadió, al referirse a la relación de los exiliados con su país de origen y al potencial que podrían representar para la reconstrucción nacional.

Junto a Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, profundizó en el diagnóstico sobre la situación cubana.

Afirmó que los actuales dirigentes de la Isla enfrentan una disyuntiva entre avanzar hacia "tener un país real, con una economía real, donde su pueblo pueda prosperar" o persistir en una dictadura fallida.

Rubio sostuvo que el problema fundamental de Cuba radica en estar "dirigido por gente incompetente" que no comprende el funcionamiento de una economía, y aseguró que durante décadas el régimen priorizó el control político sobre la creación de una economía operativa.

Precisó que el sistema cubano se sostuvo por más de 60 años gracias a apoyos externos, primero de la Unión Soviética y más recientemente de Venezuela.

Ese esquema, indicó, ha llegado a su fin. "Ese apoyo ya se ha ido", afirmó el secretario de Estado, quien advirtió que continuar con el modelo actual llevará a "un colapso sistémico y social".

A su juicio, se trata de "una elección muy fuerte y dramática" para el régimen.

Además, aseguró que Estados Unidos no tiene interés en una Cuba desestabilizada, pero atribuye cualquier eventual desestabilización a la negativa del gobierno cubano a permitir libertades económicas y políticas.

Trump, por su parte, reiteró que Cuba atraviesa una etapa especialmente difícil tras la pérdida de apoyos externos.

"Cuba está en mala situación. Cuba dependía de Venezuela para el petróleo, y para el dinero… les está yendo muy mal, tercer mundo completamente”, expresó, y recordó que la Isla ya no contará con los ingresos relacionados con el crudo venezolano.

En una entrevista con Fox, el presidente prometió que su administración buscará maneras de apoyar a los cubanos residentes en Estados Unidos que han sufrido bajo el régimen de Castro.

Aunque no detalló programas o políticas concretas, su declaración marcó un tono de respaldo hacia las comunidades de exiliados que durante décadas han denunciado persecuciones y violaciones de derechos humanos en la Isla.

Trump también insistió en la dependencia histórica de Cuba respecto a Venezuela. "Cuba siempre ha dependido de Venezuela por dinero y por petróleo, y le daba protección a Venezuela. Ese fue siempre el trato", afirmó.

Agregó que esa dinámica ha cambiado en el marco de la intervención estadounidense en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, un proceso que ha colocado a Washington en un papel dominante y ha puesto bajo revisión las relaciones energéticas tradicionales que sostenían al régimen cubano.

Las declaraciones de Trump y Rubio se producen así en un contexto regional marcado por el colapso de antiguos apoyos externos de La Habana y por una creciente presión diplomática y política, mientras ambos funcionarios describen a la Isla como un país al borde de un punto de inflexión histórico.