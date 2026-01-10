Jorge Rodríguez anuncia reforma del sistema legal venezolano: “Es momento de poner orden”

Vídeos relacionados:

Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana controlada por el chavismo, presentó el pasado miércoles una propuesta de reordenamiento integral del sistema legal venezolano.

La propuesta consiste en la creación de ocho grandes códigos que unificarían la normativa vigente en el país, asegura una nota de El Nacional.

El hermano de la presidenta interina de Venezuela dijo que el actual marco normativo requiere una reorganización profunda para facilitar su aplicación y comprensión.

La propuesta de Rodríguez llega en un momento de liberación de presos políticos y transformación del chavismo ante la presión estadounidense, por lo que no queda claro que podría implicar en la práctica este cambio.

“Es momento de poner orden en el llamado árbol legislativo venezolano”, dijo Rodríguez, a quien muchos ven como el cerebro detrás de las negociaciones con Trump para una “transición” tras el arresto de Maduro.

Se trata, según la jerga del funcionario, de reducir la dispersión normativa y avanzar hacia un modelo más coherente, en el que los distintos ámbitos legales estén agrupados de manera estructurada.

Los ocho códigos propuestos por Jorge Rodríguez

El proyecto legislativo contempla la elaboración y aprobación de los siguientes instrumentos: Código Penal Popular y Código Civil renovado, Código Social Venezolano, orientado a garantías y programas de protección; Código Económico y de Comercio Productivo, ajustado a la nueva dinámica económica; Código Electoral, que unificará toda la legislación comicial; Código de Democracia Directa; Código Ecológico Ambiental; Código de Protección Integral para personas en situación de vulnerabilidad.

Queda por ver cómo o si se llevará a cabo esta reorganización en el nuevo escenario que se le ha presentado al chavismo.

El trabajo parlamentario se articulará en torno a seis ejes estratégicos: la paz, el crecimiento económico, el fortalecimiento del poder popular, el impulso a nuevas formas de emprendimiento, la defensa de la vida y la seguridad ciudadana, aseguró Rodríguez.

El jueves, el régimen venezolano anunció la liberación de un “número significativo” de presos políticos, entre ellos ciudadanos extranjeros, en lo que calificó como un “gesto de paz unilateral”.

El anuncio fue hecho por Jorge Rodríguez, quien aseguró que la decisión no fue acordada con ninguna otra parte y que las excarcelaciones comenzaron “desde este mismo momento”.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, declaró Rodríguez ante la prensa desde el Palacio Legislativo, sin precisar cuántos detenidos serán liberados ni bajo qué condiciones, informó en una transmisión de Venezolana de Televisión.