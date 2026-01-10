Manuel Marrero desafía a EE.UU.: “Las amenazas yanquis no nos intimidan”

Manuel Marrero Foto © Cubadebate

El primer ministro del régimen cubano se ha mostrado desafiante este sábado con EE.UU. asegurando que no se sienten intimidados por “las amenazas yanquis”

“Las amenazas yanquis no nos sorprenden ni nos intimidan. Por nuestras venas corre sangre mambisa y rebelde. Para Cuba, Patria o Muerte no es consigna, es convicción; y la victoria no es una alternativa, es el único camino”, dijo Marrero, en el tono habitual de las consignas del régimen.

El tono desafiante de Marrero está en consonancia con la convocatoria este sábado por parte del régimen cubano de un día de la defensa en medio de las tensiones con EE. UU. tras la caída de Nicolás Maduro.

Este viernes, el senador republicano Ted Cruz afirmó que este es “el momento más prometedor en nuestras vidas” para ver caer el régimen comunista en Cuba.

Asimismo, sostuvo que, si eso ocurre, muchos cubanoamericanos “con muchos recursos” querrán invertir para “darle la vuelta” al país, según se escucha en declaraciones ofrecidas en una entrevista con Fox News.

“Ahora creo que este es el momento más prometedor en nuestras vidas de ver caer el régimen comunista”, aseguró.

En esa intervención, Cruz comparó la situación cubana con Venezuela y responsabilizó a figuras del chavismo de haber destruido la economía venezolana.

Afirmó que Cuba “podría ser una isla paraíso” si los comunistas salieran del poder y se permitiera la “libre empresa”, y criticó lo que llamó “la locura” de que la administración Obama “apuntalara” a los Castro, contraponiéndolo con una postura de no “tener nada que ver con ellos”.

Las declaraciones de Cruz se producen junto a otras reacciones recientes de funcionarios estadounidenses sobre Cuba.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo esta semana que los dirigentes cubanos deben elegir entre “tener un país real” con una “economía real” o continuar con una “dictadura fallida”, y advirtió que insistir en el modelo actual conduciría —según él— a un “colapso sistémico y social”.

Rubio sostuvo que el “problema fundamental” en Cuba es que está “rodeado de gente incompetente” que “no saben qué es una economía, mucho menos una que funcione”, y aseguró que el régimen ha priorizado durante décadas el control político por encima de una economía operativa.

En su argumento, el funcionario recordó que el sistema cubano se sostuvo por más de “60 y algo años” gracias a donantes externos, primero la Unión Soviética y más recientemente Venezuela, pero recalcó que ese apoyo “ya se ha ido”, lo que coloca a los dirigentes cubanos ante una disyuntiva, según sus palabras.

Advirtió que, si el régimen insiste en “seguir con su dictadura” —a la que también calificó de “falsa” en el mismo intercambio—, eso “va a llevar a un colapso sistémico y social”.