Canciller venezolano rechaza alusión del Papa y afirma: “Venezuela no es un Estado de narcotráfico”

En un comunicado difundido este sábado por su canal oficial de Telegram, el canciller venezolano Yván Gil respondió directamente a las palabras del papa León XIV, quien días antes había expresado “preocupación” por la situación venezolana tras la incursión militar extranjera que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

El jefe de la diplomacia en Caracas, defendió la dignidad y “trabajo pacífico” de su país, y calificó de “agresión internacional sin precedentes” la operación que, según el gobierno venezolano, viola la soberanía nacional y el derecho internacional.

Captura de Telegram/Yván Gil Pinto

Desde esa posición, el canciller fue más allá y rechazó de forma explícita las acusaciones que durante meses han circulado en foros internacionales sobre la relación del Estado venezolano con el crimen organizado.

“Venezuela no es ni ha sido un Estado de narcotráfico”, sostuvo Gil, asegurando que esa narrativa ha sido desmontada por hechos concretos y que la misma quedó “aún más expuesta tras el ataque ilegítimo e ilegal” que supuestamente dejó más de cien muertos entre civiles y militares inocentes, así como la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El texto vincula directamente estas acusaciones con una ofensiva política más amplia, y no con pruebas fácticas, y acusa a sectores extranjeros de ignorar la realidad venezolana.

En su mensaje, Gil también extendió una invitación al papa León XIV para que, según él, conozca “más de cerca esta realidad” y acompañe a los fieles venezolanos desde una comprensión más equilibrada de los hechos, defendiendo “la soberanía, el derecho internacional y la dignidad de los pueblos”.

Captura de X/Papa León XIV

Por su parte, el papa, en su intervención pública previa, llamó a que “el bien del pueblo venezolano prevalezca” y urgió al respeto de la soberanía, el Estado de derecho y los derechos humanos en medio de la compleja oleada de acontecimientos que atraviesa la nación sudamericana.