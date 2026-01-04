Papa León XIV pide garantizar la soberanía de Venezuela

Vídeos relacionados:
El Papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela, así como a respetar los derechos humanos.
El Pontífice dijo seguir “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela” tras la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro, según Vatican News.
“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, declaró el líder de la iglesia católica.
“Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, agregó.
Situación en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ordenó en la madrugada de este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia del país.
En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal invocó el artículo 335 de la Constitución venezolana, que permite garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales.
Lo más leído hoy:
La magistrada Tania D’Amelio, portavoz del fallo, explicó que el tribunal declara la existencia de una “ausencia forzosa del presidente” y, en consecuencia, instruye a Rodríguez a ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” hasta que se restablezca el orden constitucional.
“El objetivo —explicó D’Amelio— es asegurar el funcionamiento de las instituciones, la defensa integral de la nación y la preservación del orden público en un contexto excepcional y atípico”.
El TSJ reconoció que el escenario actual constituye un hecho de fuerza mayor, no previsto literalmente en la Constitución, lo que llevó al tribunal a una interpretación ampliada de los artículos 234 y 239 para legitimar la transferencia temporal del poder.
La decisión fue adoptada tras intensos debates internos sobre cómo proceder ante la intervención militar extranjera y la detención del jefe de Estado.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país “controlará Venezuela hasta que haya una transición justa”, y anunció que el nuevo gobierno venezolano será supervisado para garantizar “una transición ordenada hacia la democracia”.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y la intervención estadounidense
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el Papa León XIV pide garantizar la soberanía de Venezuela?
El Papa León XIV ha mostrado una gran preocupación por la situación en Venezuela, instando a garantizar la soberanía del país y respetar los derechos humanos. Su llamado busca superar la violencia y promover justicia y paz en la región, asegurando el estado de derecho y protegiendo a los más vulnerables en medio de una crisis económica y política.
¿Cómo y por qué Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela?
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara una "ausencia forzosa del presidente" tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El TSJ invocó el artículo 335 de la Constitución para garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales, otorgándole a Rodríguez las atribuciones necesarias para mantener el orden constitucional.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la actual crisis política de Venezuela?
Estados Unidos ha jugado un papel central en la actual crisis política de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que EE.UU. controlará Venezuela hasta que haya una transición democrática justa. Además, se ha impuesto un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez bajo condiciones estadounidenses, con un enfoque particular en la administración de los recursos energéticos del país.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la situación en Venezuela?
La comunidad internacional ha tenido reacciones diversas ante la situación en Venezuela. Países como Francia han celebrado la caída del régimen de Maduro y abogan por una transición democrática. Por otro lado, España ha expresado su rechazo a la intervención estadounidense, señalando que no reconocerá acciones que violen el derecho internacional. Esta variedad de posturas refleja la complejidad del escenario geopolítico actual.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.