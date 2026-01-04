Papa León XIV pide garantizar la soberanía de Venezuela

Vídeos relacionados:

El Papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela, así como a respetar los derechos humanos.

El Pontífice dijo seguir “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela” tras la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026 en la Plaza de San Pedro, según Vatican News.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, declaró el líder de la iglesia católica.

“Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, agregó.

Situación en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ordenó en la madrugada de este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia del país.

En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal invocó el artículo 335 de la Constitución venezolana, que permite garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales.

La magistrada Tania D’Amelio, portavoz del fallo, explicó que el tribunal declara la existencia de una “ausencia forzosa del presidente” y, en consecuencia, instruye a Rodríguez a ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” hasta que se restablezca el orden constitucional.

“El objetivo —explicó D’Amelio— es asegurar el funcionamiento de las instituciones, la defensa integral de la nación y la preservación del orden público en un contexto excepcional y atípico”.

El TSJ reconoció que el escenario actual constituye un hecho de fuerza mayor, no previsto literalmente en la Constitución, lo que llevó al tribunal a una interpretación ampliada de los artículos 234 y 239 para legitimar la transferencia temporal del poder.

La decisión fue adoptada tras intensos debates internos sobre cómo proceder ante la intervención militar extranjera y la detención del jefe de Estado.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país “controlará Venezuela hasta que haya una transición justa”, y anunció que el nuevo gobierno venezolano será supervisado para garantizar “una transición ordenada hacia la democracia”.