Rubio defiende la retirada de EE.UU. de 66 organismos internacionales y da por terminado el “multilateralismo de cheques en blanco”

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró este sábado que la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales marca el fin de un modelo de multilateralismo que, según Washington, ha tratado al contribuyente estadounidense como financiador sin resultados ni rendición de cuentas.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que la decisión del presidente Donald Trump envía “un mensaje claro” de que ya no es aceptable destinar fondos públicos a instituciones que no demuestran eficacia, transparencia ni respeto por los intereses nacionales de Estados Unidos.

Asimismo, el departamento de Estado reforzó esa postura al declarar, en la propia red social, que Washington rechaza un modelo de gobernanza global que convierte al país en el principal sostén financiero de una burocracia internacional extensa y poco eficiente.

La retirada fue ordenada mediante un memorando presidencial firmado esta semana por Trump, que instruye a las agencias federales a ejecutar la salida “lo antes posible”.

El documento se apoya en la Orden Ejecutiva 14199, emitida el 4 de febrero de 2025, que encargó al departamento de Estado revisar la participación estadounidense en organizaciones internacionales, tratados y convenios intergubernamentales.

Según la Casa Blanca, el proceso concluyó que 66 entidades “ya no sirven a los intereses estadounidenses”.

De ellas, 35 no pertenecen al sistema de Naciones Unidas y 31 forman parte directa de la ONU. Entre las organizaciones señaladas figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.

En un texto firmado por Rubio, el departamento de Estado sostuvo hoy que muchas de estas instituciones presentan mandatos superpuestos, mala gestión financiera y ética, y han derivado en plataformas de activismo político o en instrumentos que operan contra los intereses de Estados Unidos.

El texto citó como ejemplos organismos vinculados a políticas climáticas, agendas ideológicas o iniciativas que, según Washington, erosionan la soberanía nacional.

Argumenta además que los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en estas entidades con “pocos resultados concretos”, mientras algunas de ellas critican abiertamente las políticas de Estados Unidos o promueven agendas contrarias a sus valores.

En el caso de los organismos de la ONU, la retirada implica dejar de participar o suspender la financiación “en la medida permitida por la ley”.

Rubio insistió en que la decisión no supone un aislamiento internacional, sino un replanteamiento del liderazgo estadounidense.

“A veces el verdadero liderazgo consiste en saber cuándo retirarse”, afirmó, al tiempo que advirtió que la revisión de otras organizaciones internacionales continúa y que Washington solo mantendrá su apoyo a aquellas que puedan demostrar resultados tangibles.

La medida se anuncia en un clima de fricción diplomática creciente. Días atrás, Estados Unidos enfrentó críticas en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro, acusaciones que Washington rechazó al describir la operación como una acción legal contra una figura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.