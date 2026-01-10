CiberCuba rompe récords de audiencia en redes sociales, web y app durante la primera semana de 2026

Vídeos relacionados:

Ver más

CiberCuba alcanzó cifras sin precedentes de audiencia en todas sus plataformas digitales durante la semana del 3 al 9 de enero de 2026, impulsado por su cobertura especial de la captura de Nicolás Maduro y las repercusiones políticas en Cuba, Venezuela y Estados Unidos. El interés internacional por el operativo ordenado por el presidente Donald Trump y el papel del régimen cubano en los acontecimientos convirtió a CiberCuba en unos de los principales sitios de noticias sobre ambos países durante esos días.

Récord absoluto en Facebook

La página CiberCuba Noticias en Facebook logró un hito sin precedentes al superar los 425,7 millones de visualizaciones en solo siete días, un aumento del 87 % respecto a la semana anterior. El pico de audiencia coincidió con el récord histórico alcanzado el 3 de enero, cuando CiberCuba logró 96 millones de visualizaciones en un solo día, impulsado por la cobertura del arresto de Nicolás Maduro y las declaraciones del presidente Donald Trump.

Durante esa misma semana, la plataforma acumuló 17 millones de espectadores únicos (+145 %) y 3,6 millones de interacciones (+117 %). Varios reels superaron el millón de vistas en menos de 24 horas, y el más visto ya acumula 2,5 millones de reproducciones, consolidando a la página como uno de los medios hispanos con mayor alcance en Facebook durante la cobertura de un acontecimiento internacional.

Los contenidos con más impacto fueron los dedicados a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, los informes sobre militares cubanos vinculados a operaciones en Venezuela y los anuncios de Donald Trump desde la Casa Blanca.

Instagram

En Instagram, CiberCuba registró 16,5 millones de reproducciones y un alcance de 1,8 millones de cuentas en la semana del 3 al 9 de enero, lo que representa un crecimiento del 260 % respecto al período anterior. El 40 % de esas visualizaciones provinieron de usuarios no seguidores, reflejando una fuerte expansión orgánica del medio.

La audiencia se concentró en Cuba (23 %), Venezuela (21,4 %), Estados Unidos (20 %) y España (7 %), consolidando la proyección internacional del medio entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

Lo más leído hoy:

YouTube y TikTok duplican su tráfico

El canal de YouTube de CiberCuba registró 831.000 visualizaciones (+131 %) y 14.100 horas de reproducción (+149 %) en la semana del 3 al 9 de enero, con un incremento de 1.400 nuevos suscriptores, alcanzando un total de 392.000. Los videos más vistos fueron las coberturas sobre la captura de Maduro, las palabras de Trump y los análisis sobre la posición del gobierno cubano ante la crisis venezolana.

En TikTok, CiberCuba alcanzó 674.000 visualizaciones (+136 %) y 10.000 “me gusta” (+110 %) durante esa misma semana, con un fuerte incremento de espectadores nuevos (+568 %). Más del 88 % del tráfico provino de la sección “Para ti”, reflejando un impulso orgánico notable hacia audiencias que no seguían previamente el medio.

Récord en aplicaciones móviles

La app de CiberCuba para Android alcanzó su máximo histórico con 956 descargas en un solo día (3 de enero), más de tres veces por encima del promedio anual. En iOS, la aplicación reportó 14.500 impresiones (+245 %), 9.270 visualizaciones de página de producto (+765 %) y 720 descargas (+467 %), con una tasa de conversión del 6,3 %.

Estos picos simultáneos reflejan un fuerte aumento del interés por la aplicación móvil durante los días en que la atención internacional se centró en Venezuela y Cuba.

Tráfico web y bloqueos en Cuba

El sitio web CiberCuba.com cerró la semana del 3 al 9 de enero con 3,28 millones de páginas vistas, un incremento del 30 % respecto al período anterior. Durante esos días, el régimen cubano intentó bloquear en varias ocasiones el acceso al medio, pero el equipo técnico de CiberCuba, que opera un sistema avanzado de proxy y distribución, logró restablecer el acceso casi de inmediato, mitigando hasta cuatro bloqueos consecutivos entre el 3 y el 4 de enero.

Pese a estos ataques, el tráfico desde Cuba se mantuvo alto y la audiencia total de la web se consolidó como una de las mayores entre los medios digitales independientes de habla hispana.

El canal de WhatsApp: un puente directo con los cubanos

El canal oficial de CiberCuba en WhatsApp experimentó un crecimiento sostenido durante el último mes, alcanzando 222.753 seguidores activos al cierre del 8 de enero, un aumento del 16 % en 30 días. En total, el canal llegó a 259.940 cuentas, de las cuales el 99 % se encuentran en Cuba.

Con más de 30.000 nuevos seguidores netos en el período y un alcance casi total en el país, WhatsApp se consolida como la principal vía directa de acceso a la información independiente para los cubanos dentro de la Isla, sorteando la censura y la manipulación informativa oficial.

Crecimiento en X (antes Twitter) y Threads

En X (antes Twitter), CiberCuba registró un aumento del 43 % en impresiones y del 63 % en interacciones, con un incremento del 110 % en “me gusta” y 358 % en reposts durante la semana del 3 al 9 de enero. El 36 % de la audiencia procede de Estados Unidos, el 28 % de Cuba y el 7 % de España, reflejando la fuerza de la comunidad de la diáspora cubana.

En Threads, la cuenta oficial publicó 572 entradas que alcanzaron 1,5 millones de visualizaciones (+156 %) en la misma semana y sumaron 559 nuevos seguidores (+42 %).

Un liderazgo consolidado

El desempeño multiplataforma de CiberCuba durante la primera semana de enero de 2026 refleja su consolidación como medio de referencia internacional sobre temas cubanos y venezolanos, combinando alcance, credibilidad y presencia constante en entornos digitales.

A pesar de los intentos de censura en Cuba, el medio ha fortalecido su conexión con la audiencia dentro y fuera de la Isla, reafirmando su compromiso con el periodismo independiente y la libertad de información.

Además, CiberCuba Noticias ya cuenta con un perfil verificado en Google Discover, disponible solo para medios digitales de alta relevancia. Este perfil agrupa a todas las plataformas del medio y contabiliza 5,89 millones de seguidores totales, incluyendo 4,7 millones en Facebook, 510.000 en Instagram, 391.000 en YouTube, 231.000 en X (Twitter) y 43.700 en TikTok.

La cobertura de la captura de Nicolás Maduro no solo marcó un hito informativo global, sino también el punto más alto de visibilidad y reconocimiento digital en la historia de CiberCuba.