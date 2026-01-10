Jefa de prensa de Trump comparte testimonio que alude al uso de armas “nunca vistas” durante operativo militar en Venezuela

El testimonio describe elementos del operativo militar en Venezuela para capturar a Maduro

La jefa de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió este sábado un testimonio que describe como “escalofriante” la reciente operación militar de EE.UU. en Venezuela, en medio de advertencias de Donald Trump sobre posibles acciones contra los cárteles en la región.

“Para lo que estés haciendo y escucha esto…”, escribió Leavitt en X al difundir un enlace a un relato atribuido a un guardia de seguridad venezolano leal a Nicolás Maduro, quien asegura haber sobrevivido a la operación estadounidense que culminó con la captura del exmandatario.

El mensaje fue replicado y amplificado por otras cuentas influyentes, que subrayaron el impacto psicológico y político del testimonio en América Latina.

Según el relato, el operativo comenzó con la neutralización súbita de los sistemas de radar, seguida por la aparición de numerosos drones y el arribo de un reducido número de helicópteros.

El presunto testigo afirmó que unos 20 soldados estadounidenses descendieron con armamento y capacidades tecnológicas “nunca vistas”, y que, pese a la superioridad numérica de las fuerzas venezolanas, el enfrentamiento terminó en una “masacre” sin bajas del lado estadounidense.

El testimonio describe además el uso de un dispositivo no identificado, similar a un arma sónica, que habría provocado sangrados nasales, vómitos y la incapacidad de moverse entre los defensores.

“No teníamos forma de competir con su tecnología”, afirmó el guardia, quien aseguró que la operación dejó cientos de muertos y cambió la percepción regional sobre el poder militar de Estados Unidos.

Cuentas como la de Mike Netter y Anttsinc reforzaron la difusión del relato, presentándolo como una advertencia para otros gobiernos y actores armados de la región.

En esos mensajes se sostiene que, tras la entrevista de Trump con la televisora Fox News en la que habló de actuar contra los cárteles de droga regionales, América Latina “está observando” el verdadero alcance del poderío militar estadounidense.

La difusión del testimonio se produce en un contexto de máxima tensión diplomática, luego de que Trump anunciara su disposición a iniciar operaciones terrestres contra organizaciones criminales en México, y tras la reciente operación militar en Caracas, defendida por Washington como una acción legal de cumplimiento de la ley.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente los detalles técnicos descritos en el relato, su promoción desde la cuenta de la jefa de Prensa ha sido interpretada como un mensaje político deliberado.