Trump convencido de felicidad de los venezolanos: “Dicen que hemos hecho un milagro”

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que los venezolanos están felices tras la captura de Maduro y sus presiones al chavismo.
“Algunos dirían que es un milagro, en realidad, lo que hemos hecho. Y Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, dijo el presidente a Fox News.
También el viernes, Trump afirmó que Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, “parece ser una aliada” de Estados Unidos y que cree que “seguirá siéndolo”, al tiempo que enfatizó que no quiere la presencia de Rusia ni China en el país sudamericano.
Trump se reunió durante la jornada con representantes de grandes compañías petroleras del mundo, como parte de los esfuerzos de la administración republicana para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, su seguridad y la reducción de precios del crudo para Estados Unidos.
El mandatario reforzó la idea de que la administración trabaja estrechamente con las autoridades venezolanas para facilitar inversiones de al menos 100,000 millones de dólares en infraestructura energética y coordinar la venta y refinación de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, con ingresos bajo supervisión estadounidense.
Trump también aseguró a los ejecutivos petroleros garantías de seguridad para operar en territorio venezolano, destacando el papel de trabajadores venezolanos dados los altos índices de desempleo y su experiencia en el sector.
Preguntas frecuentes sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el control petrolero
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump dice que los venezolanos están felices con su intervención?
Donald Trump afirmó que los venezolanos están felices tras la captura de Nicolás Maduro y las acciones de presión contra el chavismo realizadas por su administración. Considera que estas medidas han mejorado la situación en Venezuela, lo que describe como un "milagro".
¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez en la nueva etapa de Venezuela?
Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro. Trump la describe como una aliada de Estados Unidos y espera que continúe cooperando con su gobierno en el manejo de los recursos petroleros y la estabilización del país.
¿Cómo afecta a Venezuela el control del petróleo por parte de Estados Unidos?
Estados Unidos supervisa la venta y refinación del petróleo venezolano como parte de un acuerdo que busca estabilizar la economía y reconstruir la industria petrolera del país. Este control se realiza con la promesa de administrar los ingresos en beneficio del pueblo venezolano, pero también busca asegurar intereses energéticos estadounidenses.
¿Qué inversiones planea realizar Estados Unidos en la industria petrolera venezolana?
La administración de Trump ha anunciado que se invertirán al menos 100,000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela. Esta inversión será coordinada con grandes compañías petroleras y busca no solo reactivar la producción, sino también asegurar el control y supervisión de las operaciones por parte de Estados Unidos.
¿Cuál es el impacto de la liberación de presos políticos en Venezuela?
La liberación de presos políticos ha sido calificada por Trump como un "gesto importante e inteligente" que busca la paz en el país. Este acto ha facilitado la desescalada de tensiones y ha permitido la cancelación de una segunda ola de ataques militares estadounidenses previstos. Sin embargo, se demandan medidas más amplias, como una amnistía general, para consolidar la reconciliación y la estabilidad política.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.