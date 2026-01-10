Trump convencido de felicidad de los venezolanos: “Dicen que hemos hecho un milagro”

Ver más

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este viernes que los venezolanos están felices tras la captura de Maduro y sus presiones al chavismo.

“Algunos dirían que es un milagro, en realidad, lo que hemos hecho. Y Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, dijo el presidente a Fox News.

También el viernes, Trump afirmó que Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, “parece ser una aliada” de Estados Unidos y que cree que “seguirá siéndolo”, al tiempo que enfatizó que no quiere la presencia de Rusia ni China en el país sudamericano.

Trump se reunió durante la jornada con representantes de grandes compañías petroleras del mundo, como parte de los esfuerzos de la administración republicana para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, su seguridad y la reducción de precios del crudo para Estados Unidos.

El mandatario reforzó la idea de que la administración trabaja estrechamente con las autoridades venezolanas para facilitar inversiones de al menos 100,000 millones de dólares en infraestructura energética y coordinar la venta y refinación de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, con ingresos bajo supervisión estadounidense.

Trump también aseguró a los ejecutivos petroleros garantías de seguridad para operar en territorio venezolano, destacando el papel de trabajadores venezolanos dados los altos índices de desempleo y su experiencia en el sector.