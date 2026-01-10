Congresistas demócratas alertan a Marco Rubio del “desastre” de una intervención militar en México

Vídeos relacionados:

Un grupo de 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio del “desastre” político, económico y diplomático que implicaría bombardear México, tras las amenazas del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra los cárteles del narcotráfico.

La advertencia fue expresada en una carta enviada a Rubio, en la que los legisladores manifestaron su “firme oposición” a cualquier acción militar unilateral en territorio mexicano, informó la agencia de noticias EFE.

Ocurrió luego de que Trump anunciara en una entrevista con la televisora Fox News que comenzaría operaciones en tierra contra los cárteles, a los que acusó de “gobernar México”.

El documento, liderado por los congresistas Joaquín Castro, Gregory W. Meeks y Greg Stanton, reconoce los “renovados esfuerzos” de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado y sostiene que una intervención militar violaría la soberanía de México y destruiría la actual cooperación bilateral.

“Cualquier acción militar unilateral mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado”, señalaron.

Los legisladores advirtieron además de impactos económicos “de largo alcance” para Estados Unidos.

En la misiva recordaron que la inversión extranjera directa estadounidense en México superó los 14,500 millones de dólares en 2025 y que más de cinco millones de empleos dependen del comercio bilateral, por lo que una escalada militar afectaría directamente a empresas y trabajadores estadounidenses.

También alertaron que un bombardeo socavaría décadas de esfuerzos conjuntos para combatir las cadenas de suministro de drogas, incluidos programas de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción.

En ese sentido, destacaron que bajo el Gobierno de Sheinbaum se ha reforzado la inteligencia contra el crimen organizado, se han reducido los niveles de homicidio y se ha realizado el mayor decomiso de fentanilo en la historia del país.

La mandataria mexicana reaccionó el viernes y calificó las declaraciones de Trump como parte de su estilo de comunicación, aunque advirtió que buscará contacto directo con el departamento de Estado y, de ser necesario, con el propio mandatario estadounidense para reforzar la coordinación bilateral. “México es un país soberano”, reiteró.

Las amenazas de Trump se producen en un contexto de creciente tensión regional, marcado por la reciente operación militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, acusado por Washington de narcoterrorismo.

Esa acción ha alimentado temores de que la Casa Blanca recurra a estrategias similares en otros países de la región bajo el argumento del combate al narcotráfico.

En su entrevista, Trump aseguró que su Administración ha bloqueado el 97 % de las drogas que ingresan por vía marítima y afirmó que el siguiente paso será actuar en tierra contra los cárteles.

Aunque no precisó el alcance ni la ubicación de las posibles operaciones, el tono de sus declaraciones encendió alarmas diplomáticas en México y en el Congreso estadounidense.