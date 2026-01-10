Adoctrinamiento en cámara: cubanos repiten libreto oficial tras captura de Maduro y provocan rechazo en redes sociales

Vídeos relacionados:
Un reporte de la televisión estatal mostró a ciudadanos cubanos repitiendo consignas del discurso oficial al referirse a la captura en Caracas de Nicolás Maduro tras la operación militar estadounidenses, lo que ha generado una ola de reacciones críticas entre usuarios dentro y fuera de la isla.
En las imágenes compartidas en su página de Facebook por el periodista Mario J. Pentón, varios entrevistados expresan solidaridad con el régimen venezolano y condenan el operativo de Estados Unidos.
Un hombre asegura que “siente mucho por el pueblo venezolano y por los muchos cubanos que hay allí”, mientras una mujer afirma que Cuba y Venezuela son “países hermanos” que se han ayudado mutuamente, especialmente en materia de salud pública.
Otro de los participantes califica la noticia como “dura” y rechaza de forma explícita “la agresión de los Estados Unidos sobre Venezuela”.
Las declaraciones se intercalan con imágenes de archivo de Nicolás Maduro lanzando desafíos retóricos, así como con un clip en el que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo escoltan tras su llegada a Nueva York.
El video culmina con consignas de confrontación, incluida una intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel en la que califica al “imperialismo” de genocida y fascista, y con opiniones que aseguran estar “dispuestos a ir para allá a lo que sea” en defensa del mandatario venezolano.
La publicación provocó una avalancha de comentarios críticos. Numerosos usuarios cuestionaron que esas opiniones representen realmente al pueblo cubano y señalaron el miedo, el adoctrinamiento y la presión política como factores determinantes.
Varios coincidieron en que los entrevistados “repiten un verso aprendido”, sin razonamiento propio, y que muchos hablan así para evitar problemas con las autoridades.
Otros comentarios apuntaron a la contradicción entre defender regímenes aliados mientras se vive en medio de la escasez, los apagones y la dependencia de remesas.
También se destacó que gran parte de la población, especialmente quienes no tienen acceso a internet u otras fuentes de información, solo consume la propaganda oficial, lo que limita su capacidad crítica.
En contraste, algunos usuarios recordaron las protestas del 11 de julio y la represión posterior, subrayando que el silencio o la repetición del discurso oficial no responden necesariamente a convicción, sino a un cálculo de supervivencia en un contexto de control y castigo.
Antes de ser capturado, Maduro protagonizó un momento que ahora toma un nuevo significado tras su detención. En una de sus últimas declaraciones como presidente desafió directamente a las fuerzas que hoy lo tienen preso.
“Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes”, subrayó el ahora cautivo exmandatario, un reto dirigido originalmente a sus adversarios políticos desde el palacio presidencial en Caracas y que Washington usó como ironía tras anunciar su captura.
Maduro llegó en horas de la noche del 3 de enero a las oficinas de la DEA en Nueva York, tras ser trasladado por fuerzas estadounidenses desde la base aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.
Un video difundido lo mostró descendiendo del avión bajo custodia, caminando esposado y escoltado por oficiales federales mientras se le escuchaba decir: “Soy famoso, famoso…” y luego, ya en la sede de la DEA, repitiendo “Happy New Year” a los agentes que lo reciben bajo fuerte seguridad.
Su captura marcó el inicio de un proceso judicial en el que enfrentará cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración, en un caso que podría convertirse en un momento histórico en las relaciones entre Washington y Caracas.
