Cuba sin luz pero con propaganda: Régimen gasta combustible y recursos en la "caravana de la libertad"

En medio de una jornada marcada por apagones durante prácticamente todo el día y una crisis de generación agravada por falta de combustible y averías en varias termoeléctricas, la prensa oficialista cubana promovió este 7 de enero la reedición de la llamada “Caravana de la Libertad” con actos político-culturales y traslados en medios militares.

La actividad fue presentada como una conmemoración histórica —incluida una reedición en Cienfuegos, en el parque José Martí— mientras la Unión Eléctrica (UNE) reportaba un escenario de déficit severo en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que mantendría la afectación del servicio por horas.

La “Caravana de la Libertad” fue reeditada en Cienfuegos como un acto de respaldo al “legado histórico” de la Revolución, y en la conmemoración también se condenaron “las injustas agresiones” de EE.UU. contra Venezuela y el “secuestro” de Nicolás Maduro.

Además, la nota indica que participantes partieron encima de un camión militar desde las cercanías del antiguo Cuartel Moncada en Santiago de Cuba para reeditar la trayectoria hacia La Habana.

Todo esto ocurrió mientras la UNE informaba que el martes la máxima afectación alcanzó 1,710 MW y que este miércoles, desde temprano, volvió el déficit: a las 6:30 a.m. la disponibilidad era de 1,550 MW frente a una demanda de 2,040 MW, con un déficit de 520 MW, y para el horario pico se proyectaba una demanda de 3,200 MW con la misma disponibilidad, lo que dejaba un déficit de 1,650 MW y una afectación estimada de 1,680 MW.

La UNE detalló que las incidencias incluían averías en unidades de las CTE Mariel, Nuevitas, Felton y Antonio Maceo, además de bloques en mantenimiento en Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).

La generación térmica tenía 560 MW fuera de servicio y, en paralelo, persistían los problemas por combustible: se reportaron 100 centrales de generación distribuida con 877 MW afectados, más 150 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 1027 MW fuera por esa causa.

Aunque los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 3,062 MWh (máxima potencia de 649 MW), el propio parte oficial reconocía que no alcanzaba para compensar el déficit crónico.

En La Habana, la Empresa Eléctrica también informó interrupciones de 7 horas y 46 minutos, con un pico de 196 MW, y admitió que “no se pudo cumplir con la programación informada” por la baja disponibilidad.