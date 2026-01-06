Bruno Rodríguez responde a Trump con amenazas: “Por esta tierra estamos dispuestos a dar nuestras vidas”

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió este lunes al presidente estadounidense Donald Trump tras sus recientes declaraciones en las que aseguró que “Cuba está lista para caer” tras la captura de Nicolás Maduro, afirmando que el pueblo cubano está dispuesto a “dar sus vidas” para defender su soberanía.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (Twitter), Rodríguez Parilla acusó a Trump de “mostrar desconocimiento total sobre Cuba” y de repetir “la agenda de mentiras de los políticos cubanoamericanos”. Además, calificó las palabras del mandatario de “blasfemia y amenaza” contra el pueblo cubano.

“Nuestro aguerrido pueblo, fiel a su historia de lucha, defenderá su nación frente a cualquier agresión imperialista. Por esta tierra estamos dispuestos a dar nuestras vidas”, escribió el ministro de Exteriores.

Las declaraciones del canciller llegan en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana, después de que Trump declarara que “Cuba está a punto de caer” durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, dos días después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro en Caracas.

El mandatario estadounidense aseguró entonces que la isla “ya no tiene ingresos” tras el colapso del flujo de petróleo venezolano, y que la caída del régimen de La Habana “parece inevitable”.

A esas afirmaciones se sumaron otras figuras del Gobierno estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio insinuó que Cuba podría ser el próximo objetivo de Washington, mientras que el senador Lindsey Graham advirtió que los días del régimen estaban “contados”, calificando a la isla como “la cabeza de la serpiente” del comunismo hemisférico.

Lo más leído hoy:

En días previos, Miguel Díaz-Canel también había prometido “dar su sangre y su vida” por Maduro y por Cuba, en un tono que refuerza la línea de confrontación y resistencia frente a las amenazas percibidas desde Estados Unidos.

Con esta nueva respuesta, Rodríguez Parrilla mantiene el discurso de desafío militar y de victimización histórica que el régimen ha utilizado durante décadas frente a la presión internacional, cerrando filas en torno al relato de “resistencia antiimperialista” que intenta sostener mientras la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas y políticas en décadas.