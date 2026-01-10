"¡Nosotros estamos felices!": La reacción viral de un venezolano al ver marcha en Japón a favor de Maduro

Joven venezolano y protesta en Japón contra ataque de Trump a Venezuela

Ver más

Un joven venezolano que se encuentra en Japón se volvió protagonista de un video viral tras encontrarse con una protesta contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero su reacción emocionada contrastó radicalmente con el reclamo de los manifestantes.

En el clip compartido en X por Emmanuel Rincón, se ve al joven, visiblemente sorprendido, llamando la atención de quienes gritaban consignas -en japonés- como "Trump, quita las manos de allí de Venezuela".

"Nosotros estamos felices, muchachos… ¡nosotros estamos felices, muchachos, en serio!", exclamaba, mientras intentaba hacerse entender entre los presentes.

El video refleja el desconcierto de un venezolano que, desde el extranjero, percibe la noticia de la captura del dictador Nicolás Maduro por militares estadounidenses como motivo de alegría.

Su reacción contrasta con el mensaje de los manifestantes que rechazan la intervención, y subraya la polarización entre quienes han sufrido bajo el régimen y sectores que ven no aprueban la acción de Estados Unidos.

La captura de Maduro se produjo el pasado 3 de enero en una operación militar sin precedentes, y desde entonces las reacciones han sido diversas y a menudo contradictorias.

Lo más leído hoy:

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en una entrevista que los venezolanos están felices tras la detención del líder chavista, que él calificó como un "milagro" realizado por su administración.

También afirmó que Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, "parece ser una aliada" de Estados Unidos y que cree que "seguirá siéndolo".

Pero pese al optimismo del mandatario norteamericano, la situación política en Venezuela sigue siendo sumamente frágil.

Aunque la captura de Maduro marca un punto de inflexión histórico, el futuro del país es incierto y la posible transición hacia una democracia plena aún no está garantizada.

En el terreno interno, el vacío de poder ha producido tensiones y enfrentamientos entre grupos simpatizantes del chavismo y quienes apoyan la operación de Trump, contribuyendo a una atmósfera de miedo e inestabilidad.

Informes de medios internacionales señalan que milicias armadas pro-régimen han intensificado acciones represivas contra civiles percibidos como opositores dentro de Caracas, lo que evidencia la complejidad del escenario político y social en el país.

La reacción del joven venezolano en Japón se inserta en este contexto contradictorio y muestra cómo la diáspora, que conoce de primera mano la represión, la escasez y el colapso institucional del chavismo, percibe un posible cambio con esperanza.

Su grito de alegría, repetido entre la confusión de quienes no lo escuchaban de inmediato, sirve como un reflejo de la pluralidad de voces y emociones que rodean a Venezuela mientras el mundo observa el desarrollo de lo que podría ser una nueva etapa en la historia de América Latina.