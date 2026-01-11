Trump reposteó una imagen suya “fumando un puro en La Habana” en medio de la tensión con Cuba

Ver más

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a agitar las redes este sábado al republicar en su cuenta de Truth Social una imagen creada por una usuaria, en la que se le ve fumando un puro en una calle de La Habana.

Con la bandera cubana ondeando al fondo y la frase: “The Finest in the World. Cuban Cigars” (“Los mejores del mundo. Puros cubanos”), el inquilino de la Casa Blanca aparece en una calle de la capital cubana rodeado de palmeras y almendrones.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

La imagen, originalmente publicada en X (Twitter) por la usuaria @ChristineYeder1, iba acompañada del mensaje: “It certainly would” (“Ciertamente sería [una gran noticia]”), y fue compartida por Trump sin comentario adicional.

Sin embargo, su difusión generó una ola de interpretaciones políticas en medio de la escalada de tensión entre Washington y La Habana, tras la captura de Nicolás Maduro y las recientes advertencias de la administración estadounidense al régimen cubano.

El gesto fue leído por analistas como una mezcla de provocación simbólica y mensaje velado: una representación de poder y control en un momento en que la Casa Blanca exige a Cuba “negociar antes de que sea demasiado tarde”.

La imagen —que evoca los iconos del turismo en la “isla paradisíaca”— parece jugar con la ironía de un presidente estadounidense disfrutando del símbolo más reconocido de la isla, mientras su gobierno refuerza las presiones diplomáticas y económicas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

En redes sociales, simpatizantes de Trump celebraron la publicación como una “señal de victoria” frente al comunismo, mientras opositores la calificaron de “provocación imperial”.

El post, con miles de interacciones en pocas horas, confirma que Trump sigue usando la comunicación visual como arma política y que, en su estrategia, Cuba ha vuelto a convertirse en un escenario simbólico para proyectar fuerza y dominio hemisférico.