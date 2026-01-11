Trump comparte post sobre la supervivencia del régimen cubano a todos los presidentes de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje directo sobre Cuba, esta vez amplificando una crítica explícita al régimen castrista por su longevidad en el poder.

En su cuenta de Truth Social, Trump compartió un tuit del escritor y exdirector de discursos de la Casa Blanca, Marc Thiessen, quien el 8 de enero escribió: "El régimen cubano ha sobrevivido a todos los presidentes desde Eisenhower. ¿No sería maravilloso si esa racha terminara con Donald Trump?"

El mensaje, republicado por Trump sin añadir explicaciones, se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.

Desde la operación militar estadounidense que condujo a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba -tradicional aliado de Caracas- han entrado en un punto crítico.

El gobierno estadounidense ha aumentado sus advertencias contra el régimen cubano y ha restringido aún más los apoyos energéticos que hasta hace poco recibía de Venezuela.

Este domingo, Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba", e instó a La Habana a negociar con Washington antes de que sea "demasiado tarde".

Estas publicaciones se suman a un tono de confrontación directo en política exterior, y como un intento de llevar al fin del régimen comunista, que lleva más de seis décadas en el poder bajo diferentes generaciones de la familia Castro y sus sucesores.

La alusión de Thiessen, y la aprobación implícita de Trump al republicar su comentario, subraya la percepción de que el régimen cubano, que ha logrado sobrevivir -a pesar de crisis económicas, cambios globales y numerosas administraciones norteamericanas- está cerca de su final definitivo si se mantiene la presión regional tras la captura de Maduro.