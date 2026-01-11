Trump comparte post sobre la supervivencia del régimen cubano a todos los presidentes de EE.UU.

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje directo sobre Cuba, esta vez amplificando una crítica explícita al régimen castrista por su longevidad en el poder.
En su cuenta de Truth Social, Trump compartió un tuit del escritor y exdirector de discursos de la Casa Blanca, Marc Thiessen, quien el 8 de enero escribió: "El régimen cubano ha sobrevivido a todos los presidentes desde Eisenhower. ¿No sería maravilloso si esa racha terminara con Donald Trump?"
El mensaje, republicado por Trump sin añadir explicaciones, se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.
Desde la operación militar estadounidense que condujo a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba -tradicional aliado de Caracas- han entrado en un punto crítico.
El gobierno estadounidense ha aumentado sus advertencias contra el régimen cubano y ha restringido aún más los apoyos energéticos que hasta hace poco recibía de Venezuela.
Este domingo, Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba", e instó a La Habana a negociar con Washington antes de que sea "demasiado tarde".
Estas publicaciones se suman a un tono de confrontación directo en política exterior, y como un intento de llevar al fin del régimen comunista, que lleva más de seis décadas en el poder bajo diferentes generaciones de la familia Castro y sus sucesores.
La alusión de Thiessen, y la aprobación implícita de Trump al republicar su comentario, subraya la percepción de que el régimen cubano, que ha logrado sobrevivir -a pesar de crisis económicas, cambios globales y numerosas administraciones norteamericanas- está cerca de su final definitivo si se mantiene la presión regional tras la captura de Maduro.
¿Por qué Trump cree que el régimen cubano está cerca de su fin?
Donald Trump considera que el régimen cubano está cerca de su fin debido a la pérdida del apoyo económico y energético de Venezuela. La captura de Nicolás Maduro ha dejado a Cuba sin su principal fuente de petróleo y apoyo financiero, situación que, según Trump, pone al gobierno cubano en una posición de máxima vulnerabilidad y al borde del colapso.
¿Cuál es la postura de Trump respecto a un posible acuerdo con Cuba?
Trump ha instado al régimen cubano a negociar con Estados Unidos antes de que sea "demasiado tarde". El presidente estadounidense ha dejado claro que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba y ha sugerido que un acuerdo podría aliviar las penurias de la isla. Sin embargo, ha subrayado que cualquier negociación debe ser en términos favorables para los intereses estadounidenses.
¿Qué papel desempeña Marco Rubio en la política de Trump hacia Cuba?
Marco Rubio, de origen cubano, es un aliado clave en la política de Trump hacia Cuba. Como secretario de Estado, Rubio ha sido crítico constante del régimen cubano y ha subrayado la necesidad de que Cuba opte por una economía funcional en lugar de continuar con su "dictadura fallida". Trump ha elogiado a Rubio como un conocedor de la situación cubana y ha sugerido que su papel es fundamental en la estrategia estadounidense en la región.
¿Qué alternativas tiene Cuba tras la pérdida del apoyo venezolano?
Con la caída de Maduro y el cese del apoyo venezolano, Cuba enfrenta un escenario crítico sin alternativas claras de sostenibilidad económica. Analistas y políticos como Marco Rubio han señalado que el régimen debe decidir entre transformar su economía para permitir que su pueblo prospere o enfrentarse a un colapso sistémico. La falta de nuevos aliados que puedan ofrecer soporte económico similar al de Venezuela agrava esta situación.
