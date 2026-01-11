Donald Trump anuncia al régimen castrista: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!"

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, envió este domingo un duro mensaje al gobierno cubano, anunciándole el fin inmediato del envío de petróleo y dinero procedentes de Venezuela, una fuente de sostenimiento económico que la Isla ha aprovechado durante años.

En un texto publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó tajante: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

En su publicación, Trump recordó que durante décadas Cuba había dependido en gran medida del crudo y los recursos financieros venezolanos, en intercambio por "servicios de seguridad" de La Habana a los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Ahora, señaló, ese esquema ha terminado tras la captura de Maduro y la muerte de decenas de militares cubanos durante la operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas.

La advertencia llega en un momento de tensiones diplomáticas especialmente elevadas entre Washington y La Habana, las más graves en décadas, en medio de los efectos políticos y económicos de la captura del dictador venezolano.

Analistas señalan que el mensaje de Trump busca agravar la presión sobre el régimen cubano, debilitado no solo por la pérdida de respaldo venezolano sino también por su profunda crisis energética y económica interna.

Lo más leído hoy:

Estados Unidos no solo ha anunciado la interrupción de los suministros energéticos que beneficiaban a Cuba, sino que también ha apremiado a La Habana a buscar un "acuerdo" con Washington antes de que el aislamiento y las sanciones se intensifiquen aún más.

El mandatario argumenta que Venezuela ya no necesita apoyo externo para su seguridad, pues ahora estaría bajo la protección de Estados Unidos.

"El ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, ¡y los protegeremos!, expresó.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

La decisión estadounidense tiene implicaciones directas sobre la economía cubana, históricamente vulnerable a la escasez de energía.

Cuba lleva años bajo un embargo de Estados Unidos, y la desaparición de los envíos de petróleo venezolano, que representaban una parte crucial de su abastecimiento energético, amenaza con agravar los ya prolongados apagones y las limitaciones financieras del Estado.

Washington ha señalado que estas medidas se producen en el marco de una reconfiguración estratégica tras la captura de Maduro, en la que EE.UU. busca neutralizar redes de apoyo a gobiernos autoritarios en la región y promover un cambio político.

El gobierno cubano, por su parte, ha rechazado las advertencias, manteniendo discursos de resistencia contra lo que denomina presiones e injerencias externas.

En La Habana, el discurso oficialista intenta contrarrestar estas presiones con movilizaciones y énfasis en la "unidad nacional" ante amenazas externas.

Sin embargo, la combinación de crisis energética, disminución de apoyos tradicionales y advertencias directas de la Casa Blanca plantea un escenario de creciente aislamiento para el régimen, cuya supervivencia política y económica está seriamente puesta a prueba en el contexto regional actual.