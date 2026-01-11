Donald Trump anuncia al régimen castrista: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba!"

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, envió este domingo un duro mensaje al gobierno cubano, anunciándole el fin inmediato del envío de petróleo y dinero procedentes de Venezuela, una fuente de sostenimiento económico que la Isla ha aprovechado durante años.
En un texto publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó tajante: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".
En su publicación, Trump recordó que durante décadas Cuba había dependido en gran medida del crudo y los recursos financieros venezolanos, en intercambio por "servicios de seguridad" de La Habana a los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Ahora, señaló, ese esquema ha terminado tras la captura de Maduro y la muerte de decenas de militares cubanos durante la operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas.
La advertencia llega en un momento de tensiones diplomáticas especialmente elevadas entre Washington y La Habana, las más graves en décadas, en medio de los efectos políticos y económicos de la captura del dictador venezolano.
Analistas señalan que el mensaje de Trump busca agravar la presión sobre el régimen cubano, debilitado no solo por la pérdida de respaldo venezolano sino también por su profunda crisis energética y económica interna.
Estados Unidos no solo ha anunciado la interrupción de los suministros energéticos que beneficiaban a Cuba, sino que también ha apremiado a La Habana a buscar un "acuerdo" con Washington antes de que el aislamiento y las sanciones se intensifiquen aún más.
El mandatario argumenta que Venezuela ya no necesita apoyo externo para su seguridad, pues ahora estaría bajo la protección de Estados Unidos.
"El ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, ¡y los protegeremos!, expresó.
La decisión estadounidense tiene implicaciones directas sobre la economía cubana, históricamente vulnerable a la escasez de energía.
Cuba lleva años bajo un embargo de Estados Unidos, y la desaparición de los envíos de petróleo venezolano, que representaban una parte crucial de su abastecimiento energético, amenaza con agravar los ya prolongados apagones y las limitaciones financieras del Estado.
Washington ha señalado que estas medidas se producen en el marco de una reconfiguración estratégica tras la captura de Maduro, en la que EE.UU. busca neutralizar redes de apoyo a gobiernos autoritarios en la región y promover un cambio político.
El gobierno cubano, por su parte, ha rechazado las advertencias, manteniendo discursos de resistencia contra lo que denomina presiones e injerencias externas.
En La Habana, el discurso oficialista intenta contrarrestar estas presiones con movilizaciones y énfasis en la "unidad nacional" ante amenazas externas.
Sin embargo, la combinación de crisis energética, disminución de apoyos tradicionales y advertencias directas de la Casa Blanca plantea un escenario de creciente aislamiento para el régimen, cuya supervivencia política y económica está seriamente puesta a prueba en el contexto regional actual.
Preguntas frecuentes sobre el fin del suministro de petróleo y dinero de Venezuela a Cuba
Preguntas frecuentes sobre el fin del suministro de petróleo y dinero de Venezuela a Cuba
¿Por qué Donald Trump decidió cortar el suministro de petróleo y dinero a Cuba desde Venezuela?
Donald Trump anunció el fin del suministro de petróleo y dinero de Venezuela a Cuba como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre el régimen cubano, que depende de estos recursos para sostener su economía. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el fin de la alianza con Venezuela han debilitado aún más la posición de Cuba en un contexto de crisis energética y económica.
¿Cómo afecta a Cuba la interrupción del suministro de petróleo venezolano?
La interrupción del suministro de petróleo venezolano tendrá un impacto significativo en la economía cubana, que está históricamente vulnerable a la escasez de energía. Esta medida amenaza con agravar los apagones, aumentar las limitaciones financieras del Estado y profundizar la crisis económica en la isla.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano ante las advertencias de Donald Trump?
El gobierno cubano ha rechazado las advertencias de Donald Trump, manteniendo discursos de resistencia contra lo que denomina presiones e injerencias externas. A pesar de la retórica desafiante, el régimen enfrenta un creciente aislamiento y dificultades económicas sin el respaldo venezolano.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la reconfiguración política de Venezuela y Cuba?
Estados Unidos está desempeñando un papel central en la reconfiguración política de Venezuela y Cuba. Tras la captura de Maduro, EE.UU. busca neutralizar las redes de apoyo a gobiernos autoritarios y promover un cambio político en la región. Washington ha interrumpido el suministro energético a Cuba y está presionando para que Caracas rompa lazos con Cuba y otros aliados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.