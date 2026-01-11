Trump apoya la idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encendió una nueva polémica en medio del mar de cambios geopolíticos en América Latina después de capturar militarmente al dictador venezolano Nicolás Maduro.
A través de su cuenta en Truth Social, Trump reeditó un mensaje de un usuario que afirmaba que el secretario de Estado, Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos- sería "presidente de Cuba", y agregó un comentario de aprobación: "¡Me suena bien!".
El tuit original fue publicado el 8 de enero por un usuario llamado Cliff Smith, cuya biografía en redes lo describe como un "californiano conservador".
El contenido del mensaje, acompañado de un emoji riéndose, sugiere un escenario en el que Rubio, figura prominente de la política estadounidense y crítico acérrimo de los regímenes autoritarios en Cuba y Venezuela, ocuparía la presidencia de Cuba.
Trump no agregó más contexto, pero su reacción de aceptación viralizó rápidamente este post sin precedentes, aun cuando no existe evidencia de que Washington tenga tal plan o política oficial.
La publicación ocurre en un contexto tenso para el régimen cubano.
Tras la operación estadounidense en Venezuela el 3 de enero, que resultó en la captura de Maduro y dejó decenas de militares venezolanos y cubanos muertos, la Administración estadounidense ha intensificado su presión política y diplomática en la región.
Este domingo, Trump advirtió a Cuba sobre sus lazos históricos con Caracas y exigió a La Habana a "llegar a un acuerdo" con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde, en medio de sanciones económicas y el corte del petróleo venezolano que solía sostener la frágil economía cubana.
"No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo el mandatario en Truth Social.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Trump y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump apoya que Marco Rubio sea presidente de Cuba?
Donald Trump mostró su apoyo a la idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba al reeditar un mensaje en Truth Social que sugería este escenario. Trump expresó su aprobación con un comentario de "¡Me suena bien!", aunque no hay evidencia de un plan oficial de Washington para implementar esta propuesta.
¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a Cuba?
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos afecta significativamente a Cuba porque el régimen cubano dependía del petróleo y apoyo económico de Venezuela. Trump afirmó que sin el petróleo venezolano, Cuba está en una situación crítica, y su economía podría colapsar sin este sostén externo.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra Cuba tras la caída de Maduro?
Tras la caída de Maduro, Estados Unidos ha intensificado su presión política y diplomática sobre Cuba. Trump ha advertido que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba, y ha instado al régimen cubano a llegar a un acuerdo con EE.UU. antes de que sea demasiado tarde.
¿Cuál es la postura de Marco Rubio respecto al régimen cubano?
Marco Rubio ha sido un crítico constante del régimen cubano. Considera que debilitar al gobierno de Maduro en Venezuela podría ser decisivo para colapsar el régimen cubano, y ha promovido cortar el apoyo económico de Venezuela a Cuba para lograr este objetivo.
