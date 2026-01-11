Trump apoya la idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, encendió una nueva polémica en medio del mar de cambios geopolíticos en América Latina después de capturar militarmente al dictador venezolano Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump reeditó un mensaje de un usuario que afirmaba que el secretario de Estado, Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos- sería "presidente de Cuba", y agregó un comentario de aprobación: "¡Me suena bien!".

El tuit original fue publicado el 8 de enero por un usuario llamado Cliff Smith, cuya biografía en redes lo describe como un "californiano conservador".

El contenido del mensaje, acompañado de un emoji riéndose, sugiere un escenario en el que Rubio, figura prominente de la política estadounidense y crítico acérrimo de los regímenes autoritarios en Cuba y Venezuela, ocuparía la presidencia de Cuba.

Trump no agregó más contexto, pero su reacción de aceptación viralizó rápidamente este post sin precedentes, aun cuando no existe evidencia de que Washington tenga tal plan o política oficial.

La publicación ocurre en un contexto tenso para el régimen cubano.

Tras la operación estadounidense en Venezuela el 3 de enero, que resultó en la captura de Maduro y dejó decenas de militares venezolanos y cubanos muertos, la Administración estadounidense ha intensificado su presión política y diplomática en la región.

Este domingo, Trump advirtió a Cuba sobre sus lazos históricos con Caracas y exigió a La Habana a "llegar a un acuerdo" con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde, en medio de sanciones económicas y el corte del petróleo venezolano que solía sostener la frágil economía cubana.

"No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", dijo el mandatario en Truth Social.