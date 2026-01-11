¿Puede ser Marco Rubio el próximo presidente de Cuba?

Vídeos relacionados:

El respaldo público de Donald Trump a la idea de que su poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, pudiera convertirse en presidente de Cuba tras un cambio político en la isla, ha reactivado un viejo debate: ¿es jurídicamente posible, políticamente viable o solo una forma de presionar al régimen de La Habana?

Marco Rubio, “pesadilla” del castrismo

Rubio, hijo de emigrantes cubanos nacido en Miami y actual secretario de Estado de Estados Unidos, es una de las figuras más hostiles al régimen de La Habana y ha vinculado sistemáticamente la suerte de Cuba con la de Venezuela, defendiendo sanciones y operaciones que culminaron en la captura de Nicolás Maduro.

En entrevistas recientes, ha calificado a Cuba como “un gran problema”, ha insistido en que el aparato de seguridad de Maduro estaba controlado por agentes cubanos y ha advertido que la isla podría ser el próximo objetivo de la presión de Washington.

Cuando Trump dice: “Me suena bien”

El presidente Donald Trump reeditó en su red social un mensaje de un usuario que fantaseaba con ver a Marco Rubio como “presidente de Cuba” tras un eventual colapso del régimen, acompañándolo con la frase: “¡Me suena bien!”.

Ese simple gesto, en medio de la escalada contra La Habana después de la captura de Maduro y del anuncio de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, disparó las especulaciones en redes y foros del exilio sobre una eventual transición tutelada desde Washington en la que Rubio jugaría un rol central.

Lo que dicen las constituciones cubanas

La Constitución vigente de 2019 exige que el presidente sea ciudadano cubano por nacimiento, diputado a la Asamblea Nacional y, crucialmente, que no tenga otra ciudadanía, lo que excluye de entrada a una figura como Rubio, estadounidense por nacimiento y plenamente integrado en la política de Estados Unidos.

La Constitución de 1940, en cambio, reconocía como cubanos por nacimiento a los hijos de cubanos nacidos en el extranjero si se avecindaban en Cuba y no prohibía la doble nacionalidad, lo que abre, al menos en el plano teórico, la opción de que un descendiente de cubanos nacido en Miami pudiera aspirar a la jefatura del Estado en un escenario de restauración democrática.

Entre la especulación y el mensaje político

Aunque la idea de un “presidente Marco Rubio” en La Habana parece hoy más un recurso retórico que un plan real, funciona como mensaje de presión máxima al régimen cubano: su principal enemigo internacional no solo le quita a su aliado venezolano, sino que aparece en las quinielas imaginarias para ocupar el Palacio de la Revolución.

Para que esa fantasía se acercara mínimamente a la realidad haría falta mucho más que un tuit: un cambio de régimen en Cuba, una nueva Constitución que abra la puerta a la diáspora, una redefinición de la ciudadanía y, sobre todo, la voluntad de los propios cubanos.